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Болгарские фермеры заблокировали дороги, требуя прекратить импорт с Украины - РИА Новости, 06.02.2024
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13:46 06.02.2024 (обновлено: 13:48 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/bolgariya-1925677323.html
Болгарские фермеры заблокировали дороги, требуя прекратить импорт с Украины
Болгарские фермеры заблокировали дороги, требуя прекратить импорт с Украины - РИА Новости, 06.02.2024
Болгарские фермеры заблокировали дороги, требуя прекратить импорт с Украины
Фермеры в Болгарии проводят акции протеста с требованием прекращения импорта украинского зерна, более грамотного управления аграрным сектором и выделения в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:46
2024-02-06T13:48
в мире
болгария
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Фермеры в Болгарии проводят акции протеста с требованием прекращения импорта украинского зерна, более грамотного управления аграрным сектором и выделения в отрасль дополнительных средств, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Инициативный комитет фермеров в понедельник потребовал отставки министра сельского хозяйства Кирила Вытева. Недовольные аграрии угрожали в противном случае заблокировать протестами всю страну. Во вторник фермеры в Варненской области с помощью тракторов перекрыли главную магистраль региона Варна-Бургас. В Пловдивской области фермерами заблокирована дорожная развязка. На магистрали София-Варна протестующие подожгли на дороге солому и зерно, а затем вылили на костер молоко. Фермеры пообещали, что блокада дорог продолжится в ближайшие дни, если их требования не будут услышаны правительством. В последние дни в странах Евросоюза возрастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html
https://ria.ru/20240206/fermery-1925673467.html
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в мире, болгария, евросоюз
В мире, Болгария, Евросоюз
Болгарские фермеры заблокировали дороги, требуя прекратить импорт с Украины

Болгарские фермеры блокируют дороги, требуя прекратить импорт зерна с Украины

© AP Photo / Valentina PetrovaАкция протеста болгарских фермеров в Софии
Акция протеста болгарских фермеров в Софии - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Valentina Petrova
Акция протеста болгарских фермеров в Софии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Фермеры в Болгарии проводят акции протеста с требованием прекращения импорта украинского зерна, более грамотного управления аграрным сектором и выделения в отрасль дополнительных средств, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Инициативный комитет фермеров в понедельник потребовал отставки министра сельского хозяйства Кирила Вытева. Недовольные аграрии угрожали в противном случае заблокировать протестами всю страну.
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Во вторник фермеры в Варненской области с помощью тракторов перекрыли главную магистраль региона Варна-Бургас. В Пловдивской области фермерами заблокирована дорожная развязка. На магистрали София-Варна протестующие подожгли на дороге солому и зерно, а затем вылили на костер молоко.
Фермеры пообещали, что блокада дорог продолжится в ближайшие дни, если их требования не будут услышаны правительством.
В последние дни в странах Евросоюза возрастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
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