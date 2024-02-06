https://ria.ru/20240206/bolgariya-1925677323.html

Болгарские фермеры заблокировали дороги, требуя прекратить импорт с Украины

Болгарские фермеры заблокировали дороги, требуя прекратить импорт с Украины - РИА Новости, 06.02.2024

Болгарские фермеры заблокировали дороги, требуя прекратить импорт с Украины

Фермеры в Болгарии проводят акции протеста с требованием прекращения импорта украинского зерна, более грамотного управления аграрным сектором и выделения в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:46

2024-02-06T13:46

2024-02-06T13:48

в мире

болгария

евросоюз

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Фермеры в Болгарии проводят акции протеста с требованием прекращения импорта украинского зерна, более грамотного управления аграрным сектором и выделения в отрасль дополнительных средств, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Инициативный комитет фермеров в понедельник потребовал отставки министра сельского хозяйства Кирила Вытева. Недовольные аграрии угрожали в противном случае заблокировать протестами всю страну. Во вторник фермеры в Варненской области с помощью тракторов перекрыли главную магистраль региона Варна-Бургас. В Пловдивской области фермерами заблокирована дорожная развязка. На магистрали София-Варна протестующие подожгли на дороге солому и зерно, а затем вылили на костер молоко. Фермеры пообещали, что блокада дорог продолжится в ближайшие дни, если их требования не будут услышаны правительством. В последние дни в странах Евросоюза возрастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

https://ria.ru/20240206/fermery-1925673467.html

болгария

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, болгария, евросоюз