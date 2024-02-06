Болгарские фермеры заблокировали дороги, требуя прекратить импорт с Украины
Болгарские фермеры блокируют дороги, требуя прекратить импорт зерна с Украины
© AP Photo / Valentina PetrovaАкция протеста болгарских фермеров в Софии
© AP Photo / Valentina Petrova
Акция протеста болгарских фермеров в Софии
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Фермеры в Болгарии проводят акции протеста с требованием прекращения импорта украинского зерна, более грамотного управления аграрным сектором и выделения в отрасль дополнительных средств, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Инициативный комитет фермеров в понедельник потребовал отставки министра сельского хозяйства Кирила Вытева. Недовольные аграрии угрожали в противном случае заблокировать протестами всю страну.
Во вторник фермеры в Варненской области с помощью тракторов перекрыли главную магистраль региона Варна-Бургас. В Пловдивской области фермерами заблокирована дорожная развязка. На магистрали София-Варна протестующие подожгли на дороге солому и зерно, а затем вылили на костер молоко.
Фермеры пообещали, что блокада дорог продолжится в ближайшие дни, если их требования не будут услышаны правительством.
В последние дни в странах Евросоюза возрастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.