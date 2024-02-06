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Налоговая предоставила 28 томов возражений против иска Блиновской - РИА Новости, 06.02.2024
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10:25 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/blinovskaya-1925614154.html
Налоговая предоставила 28 томов возражений против иска Блиновской
Налоговая предоставила 28 томов возражений против иска Блиновской - РИА Новости, 06.02.2024
Налоговая предоставила 28 томов возражений против иска Блиновской
Налоговая инспекция предоставила 28 томов возражений на иск блогера Елены Блиновской, оспаривающей привлечение к ответственности за налоговое нарушение,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:25
2024-02-06T10:25
происшествия
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россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Налоговая инспекция предоставила 28 томов возражений на иск блогера Елены Блиновской, оспаривающей привлечение к ответственности за налоговое нарушение, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Москвы. "Мы предоставили возражения, которые составляют 28 томов", - сказала на заседании юрист. Всего ИФНС России №6 по Москве представляют пять юристов, от Блиновской пришел один адвокат. Он отказался пояснить подробности дела, указав лишь, что не согласен с выводами налоговой. "Мы изучим эти документы и подготовим свои доводы к следующему заседанию", - заявил адвокат. Чтобы все участники ознакомились с возражениями налоговой, суд отложил слушание на 5 марта. Согласно материалам дела, Блиновская оспаривает решение налоговой службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.
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происшествия, москва, россия, елена блиновская
Происшествия, Москва, Россия, Елена Блиновская
Налоговая предоставила 28 томов возражений против иска Блиновской

Налоговая предоставила 28 томов возражений на иск блогера Елены Блиновской

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская у Замоскворецкого суда Москвы, где пройдет рассмотрение ее дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств
Блогер Елена Блиновская у Замоскворецкого суда Москвы, где пройдет рассмотрение ее дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Елена Блиновская у Замоскворецкого суда Москвы, где пройдет рассмотрение ее дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Налоговая инспекция предоставила 28 томов возражений на иск блогера Елены Блиновской, оспаривающей привлечение к ответственности за налоговое нарушение, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Москвы.
«
"Мы предоставили возражения, которые составляют 28 томов", - сказала на заседании юрист. Всего ИФНС России №6 по Москве представляют пять юристов, от Блиновской пришел один адвокат.
Он отказался пояснить подробности дела, указав лишь, что не согласен с выводами налоговой. "Мы изучим эти документы и подготовим свои доводы к следующему заседанию", - заявил адвокат.
Чтобы все участники ознакомились с возражениями налоговой, суд отложил слушание на 5 марта.
Согласно материалам дела, Блиновская оспаривает решение налоговой службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.
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