https://ria.ru/20240206/bezhentsy-1925594681.html

Байден видит в беженцах главную проблему США, заявил экс-пограничник

Байден видит в беженцах главную проблему США, заявил экс-пограничник - РИА Новости, 06.02.2024

Байден видит в беженцах главную проблему США, заявил экс-пограничник

В кампании по переизбранию президента США Джо Байдена понимают, что миграционный кризис стал главной проблемой для американцев, с которой связан низкий рейтинг... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T07:33

2024-02-06T07:33

2024-02-06T07:33

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ЭЛЬ-ПАСО (США), 6 фев - РИА Новости. В кампании по переизбранию президента США Джо Байдена понимают, что миграционный кризис стал главной проблемой для американцев, с которой связан низкий рейтинг американского лидера, но ничего не делают для ее исправления, заявил РИА Новости бывший начальник Пограничного патруля страны, экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло. "Теперь они знают, что это (иммиграция - ред.) является проблемой номер один в умах избирателей… Вот у него и самый низкий рейтинг. И они продолжают делать то же самое", - сказал Витьелло, комментируя влияние миграционного кризиса на настроения избирателей. По словам бывшего начальника погранпатруля, социологические опросы подтверждают приоритетность миграционной проблемы для американцев над остальными вопросами. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.

https://ria.ru/20240206/tramp-1925575734.html

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