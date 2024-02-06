https://ria.ru/20240206/bezhentsy-1925594681.html
Байден видит в беженцах главную проблему США, заявил экс-пограничник
Байден видит в беженцах главную проблему США, заявил экс-пограничник - РИА Новости, 06.02.2024
Байден видит в беженцах главную проблему США, заявил экс-пограничник
В кампании по переизбранию президента США Джо Байдена понимают, что миграционный кризис стал главной проблемой для американцев, с которой связан низкий рейтинг... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T07:33
2024-02-06T07:33
2024-02-06T07:33
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1646bbe721ba2cb2e2027c0e42dc313.jpg
ЭЛЬ-ПАСО (США), 6 фев - РИА Новости. В кампании по переизбранию президента США Джо Байдена понимают, что миграционный кризис стал главной проблемой для американцев, с которой связан низкий рейтинг американского лидера, но ничего не делают для ее исправления, заявил РИА Новости бывший начальник Пограничного патруля страны, экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло. "Теперь они знают, что это (иммиграция - ред.) является проблемой номер один в умах избирателей… Вот у него и самый низкий рейтинг. И они продолжают делать то же самое", - сказал Витьелло, комментируя влияние миграционного кризиса на настроения избирателей. По словам бывшего начальника погранпатруля, социологические опросы подтверждают приоритетность миграционной проблемы для американцев над остальными вопросами. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.
https://ria.ru/20240206/tramp-1925575734.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9bf815d8bb6a20a3c05edf5b45de8f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
Байден видит в беженцах главную проблему США, заявил экс-пограничник
Экс-пограничник США Витьелло: Байден знает, что беженцы стали главной проблемой
ЭЛЬ-ПАСО (США), 6 фев - РИА Новости. В кампании по переизбранию президента США Джо Байдена понимают, что миграционный кризис стал главной проблемой для американцев, с которой связан низкий рейтинг американского лидера, но ничего не делают для ее исправления, заявил РИА Новости бывший начальник Пограничного патруля страны, экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло.
«
"Теперь они знают, что это (иммиграция - ред.) является проблемой номер один в умах избирателей… Вот у него и самый низкий рейтинг. И они продолжают делать то же самое", - сказал Витьелло, комментируя влияние миграционного кризиса на настроения избирателей.
По словам бывшего начальника погранпатруля, социологические опросы подтверждают приоритетность миграционной проблемы для американцев над остальными вопросами.
США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.
Трамп назвал законопроект по охране границ США и помощи Украине катастрофой