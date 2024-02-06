Рейтинг@Mail.ru
Байден видит в беженцах главную проблему США, заявил экс-пограничник - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/bezhentsy-1925594681.html
Байден видит в беженцах главную проблему США, заявил экс-пограничник
Байден видит в беженцах главную проблему США, заявил экс-пограничник - РИА Новости, 06.02.2024
Байден видит в беженцах главную проблему США, заявил экс-пограничник
В кампании по переизбранию президента США Джо Байдена понимают, что миграционный кризис стал главной проблемой для американцев, с которой связан низкий рейтинг... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T07:33
2024-02-06T07:33
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1646bbe721ba2cb2e2027c0e42dc313.jpg
ЭЛЬ-ПАСО (США), 6 фев - РИА Новости. В кампании по переизбранию президента США Джо Байдена понимают, что миграционный кризис стал главной проблемой для американцев, с которой связан низкий рейтинг американского лидера, но ничего не делают для ее исправления, заявил РИА Новости бывший начальник Пограничного патруля страны, экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло. "Теперь они знают, что это (иммиграция - ред.) является проблемой номер один в умах избирателей… Вот у него и самый низкий рейтинг. И они продолжают делать то же самое", - сказал Витьелло, комментируя влияние миграционного кризиса на настроения избирателей. По словам бывшего начальника погранпатруля, социологические опросы подтверждают приоритетность миграционной проблемы для американцев над остальными вопросами. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.
https://ria.ru/20240206/tramp-1925575734.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9bf815d8bb6a20a3c05edf5b45de8f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире
США, В мире
Байден видит в беженцах главную проблему США, заявил экс-пограничник

Экс-пограничник США Витьелло: Байден знает, что беженцы стали главной проблемой

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭЛЬ-ПАСО (США), 6 фев - РИА Новости. В кампании по переизбранию президента США Джо Байдена понимают, что миграционный кризис стал главной проблемой для американцев, с которой связан низкий рейтинг американского лидера, но ничего не делают для ее исправления, заявил РИА Новости бывший начальник Пограничного патруля страны, экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло.
«
"Теперь они знают, что это (иммиграция - ред.) является проблемой номер один в умах избирателей… Вот у него и самый низкий рейтинг. И они продолжают делать то же самое", - сказал Витьелло, комментируя влияние миграционного кризиса на настроения избирателей.
По словам бывшего начальника погранпатруля, социологические опросы подтверждают приоритетность миграционной проблемы для американцев над остальными вопросами.
США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Трамп назвал законопроект по охране границ США и помощи Украине катастрофой
00:04
 
СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала