https://ria.ru/20240206/avtozavodskaya-1925618405.html

На станцию метро "Автозаводская" в Москве несут цветы в годовщину теракта

На станцию метро "Автозаводская" в Москве несут цветы в годовщину теракта - РИА Новости, 06.02.2024

На станцию метро "Автозаводская" в Москве несут цветы в годовщину теракта

Москвичи несут цветы, иконы и свечи на станцию метро "Автозаводская" Замоскворецкой линии в память о жертвах террористического акта, совершенного двадцать лет... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:42

2024-02-06T10:42

2024-02-06T13:46

москва

происшествия

московский метрополитен

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москвичи несут цветы, иконы и свечи на станцию метро "Автозаводская" Замоскворецкой линии в память о жертвах террористического акта, совершенного двадцать лет назад, передаёт корреспондент РИА Новости. Утром во вторник у памятной таблички со списком жертв террористического акта, размещенной на станции метро Москвы "Автозаводская", появилось большое количество цветов. Также в память о погибших двадцать лет назад москвичи зажгли свечу и поставили икону.

https://ria.ru/20240206/terakt-1925449948.html

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, московский метрополитен