https://ria.ru/20240206/avtozavodskaya-1925618405.html
На станцию метро "Автозаводская" в Москве несут цветы в годовщину теракта
На станцию метро "Автозаводская" в Москве несут цветы в годовщину теракта - РИА Новости, 06.02.2024
На станцию метро "Автозаводская" в Москве несут цветы в годовщину теракта
Москвичи несут цветы, иконы и свечи на станцию метро "Автозаводская" Замоскворецкой линии в память о жертвах террористического акта, совершенного двадцать лет... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:42
2024-02-06T10:42
2024-02-06T13:46
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москвичи несут цветы, иконы и свечи на станцию метро "Автозаводская" Замоскворецкой линии в память о жертвах террористического акта, совершенного двадцать лет назад, передаёт корреспондент РИА Новости. Утром во вторник у памятной таблички со списком жертв террористического акта, размещенной на станции метро Москвы "Автозаводская", появилось большое количество цветов. Также в память о погибших двадцать лет назад москвичи зажгли свечу и поставили икону.
https://ria.ru/20240206/terakt-1925449948.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
На станцию метро "Автозаводская" в Москве несут цветы в годовщину теракта
В Москве вспоминают жертв теракта в метро, совершенного 6 февраля 2004 года
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москвичи несут цветы, иконы и свечи на станцию метро "Автозаводская" Замоскворецкой линии в память о жертвах террористического акта, совершенного двадцать лет назад, передаёт корреспондент РИА Новости.
Утром во вторник у памятной таблички со списком жертв террористического акта, размещенной на станции метро Москвы "Автозаводская", появилось большое количество цветов. Также в память о погибших двадцать лет назад москвичи зажгли свечу и поставили икону.
Утром, в 8.32 6 февраля 2004 года, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Сразу после взрыва во втором вагоне начался пожар пятой (самой высокой) степени сложности. Третий вагон оказался сдавлен взрывной волной, отразившейся от стен тоннеля. Тогда в результате теракта погибли 42 человека (в том числе сам боевик), еще 250 человек пострадали.
Теракт в московском метро 6 февраля 2004 года