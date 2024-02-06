https://ria.ru/20240206/assanzh-1925715174.html

Ассанж рискует подвергнуться жестокому обращению в США, считает эксперт

Ассанж рискует подвергнуться жестокому обращению в США, считает эксперт - РИА Новости, 06.02.2024

Ассанж рискует подвергнуться жестокому обращению в США, считает эксперт

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозит жестокое обращение в случае экстрадиции в США, Великобритания должна приостановить свое решение, говорится в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:28

2024-02-06T15:28

2024-02-06T15:28

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ЖЕНЕВА, 6 фев - РИА Новости. Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозит жестокое обращение в случае экстрадиции в США, Великобритания должна приостановить свое решение, говорится в заявлении специального докладчика ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс. "Я призываю правительство Великобритании тщательно пересмотреть постановление об экстрадиции Ассанжа с целью обеспечения полного соблюдения запрета на принудительное возвращение для применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и принять все необходимые меры для защиты физического и психического здоровья Ассанжа", - сказано в документе. Эксперт ООН опасается, что в случае экстрадиции основатель WikiLeaks может содержаться в длительной изоляции в ожидании суда или в качестве заключенного, а в случае признания виновным может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 175 лет. "Риск быть помещенным в длительную изоляцию, несмотря на его слабое психическое здоровье, и получить потенциально несоразмерное наказание поднимает вопрос о том, будет ли экстрадиция Ассанжа в США соответствовать международным обязательствам Великобритании в области прав человека, в частности в соответствии со статьей 7 Международного пакта о гражданских и политических правах, а также соответствующими статьями 3 Конвенции ООН против пыток и Европейской конвенции о правах человека", - добавила Эдвардс. Она считает, что дипломатические гарантии гуманного обращения США не являются достаточной гарантией для защиты Ассанжа от такого риска, поскольку они не имеют обязательной юридической силы, их объем ограничен, и лицо, которого эти гарантии призваны защитить, может не иметь средств правовой защиты. В июне сообщалось, что Ассанж намерен подать новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона. Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщала, что его предыдущая апелляция была отклонена по всем пунктам и подача нового прошения является "последним шагом в судах Великобритании", поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, который он основал для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.

https://ria.ru/20230919/assanzh-1897331020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, сша, лондон, джулиан ассанж, wikileaks, оон