Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали условие для выхода из Арктического совета - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 06.02.2024 (обновлено: 10:02 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/arkticheskiy_sovet-1925595556.html
В МИД назвали условие для выхода из Арктического совета
В МИД назвали условие для выхода из Арктического совета - РИА Новости, 06.02.2024
В МИД назвали условие для выхода из Арктического совета
Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T07:49
2024-02-06T10:02
в мире
россия
норвегия
москва
николай корчунов
арктический совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729681936_0:181:3286:2029_1920x0_80_0_0_e99e854f0f34a6bf4de8bf746fe22a07.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.&quot;Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам&quot;, — сказал дипломат.По словам Корчунова, совет функционирует "на самых малых оборотах". Норвегия, которая сейчас председательствует в организации, пытается возобновить ее работу в полном формате, но не находит поддержки среди других участниц совета.Арктический совет учредили в 1996 году, это межправительственный форум высокого уровня, обеспечивающий содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022 года западные страны — участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.
https://ria.ru/20231110/sovet-1908596035.html
россия
норвегия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729681936_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_2fde5312deced3e6f4cc09fcbf2d0ac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, норвегия, москва, николай корчунов, арктический совет
В мире, Россия, Норвегия, Москва, Николай Корчунов, Арктический совет
В МИД назвали условие для выхода из Арктического совета

Посол МИД Корчунов допустил выход России из Арктического совета

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Морской порт в Дудинке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.
«

"Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам", — сказал дипломат.

По словам Корчунова, совет функционирует "на самых малых оборотах". Норвегия, которая сейчас председательствует в организации, пытается возобновить ее работу в полном формате, но не находит поддержки среди других участниц совета.
Арктический совет учредили в 1996 году, это межправительственный форум высокого уровня, обеспечивающий содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года.
В марте 2022 года западные страны — участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.
Флаги стран-участниц Арктического совета на Северном полюсе - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В Норвегии пообещали не дискриминировать Россию в Арктическом совете
10 ноября 2023, 11:13
 
В миреРоссияНорвегияМоскваНиколай КорчуновАрктический совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала