https://ria.ru/20240206/arkticheskiy_sovet-1925595556.html

В МИД назвали условие для выхода из Арктического совета

В МИД назвали условие для выхода из Арктического совета - РИА Новости, 06.02.2024

В МИД назвали условие для выхода из Арктического совета

Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T07:49

2024-02-06T07:49

2024-02-06T10:02

в мире

россия

норвегия

москва

николай корчунов

арктический совет

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов."Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам", — сказал дипломат.По словам Корчунова, совет функционирует "на самых малых оборотах". Норвегия, которая сейчас председательствует в организации, пытается возобновить ее работу в полном формате, но не находит поддержки среди других участниц совета.Арктический совет учредили в 1996 году, это межправительственный форум высокого уровня, обеспечивающий содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022 года западные страны — участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.

https://ria.ru/20231110/sovet-1908596035.html

россия

норвегия

москва

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в мире, россия, норвегия, москва, николай корчунов, арктический совет