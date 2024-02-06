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Жители Алтая отправили на СВО газовые баллоны, носилки, защитные костюмы - РИА Новости, 06.02.2024
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11:20 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/altay-1925629214.html
Жители Алтая отправили на СВО газовые баллоны, носилки, защитные костюмы
Жители Алтая отправили на СВО газовые баллоны, носилки, защитные костюмы - РИА Новости, 06.02.2024
Жители Алтая отправили на СВО газовые баллоны, носилки, защитные костюмы
Жители Алтайского края отправили участникам спецоперации газовые баллоны, носилки и защитные костюмы, посылки собрали общественники совместно с коллективом... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:20
2024-02-06T11:20
надежные люди
алтайский край
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БАРНАУЛ, 6 фев - РИА Новости. Жители Алтайского края отправили участникам спецоперации газовые баллоны, носилки и защитные костюмы, посылки собрали общественники совместно с коллективом Алтайкрайстата, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". "Мы… в гостях у серебряных ангелов из ТОС (территориальное общественное самоуправление - ред.) "Западный"… Совместно с ТОСом и коллективом Алтайкрайстата сформировали посылку для морской пехоты, а строители из города Бийска, которые едут в Славяносербский район ЛНР, согласились ее доставить. Здесь небольшая партия необходимого на фронте – это балаклавы, газовые баллоны, моющие средства, тактические носилки, "кикиморы" (специальный камуфляж, который "спрячет" бойца в природной местности) и многое другое", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что серебряные волонтеры на Алтае активно помогают участникам спецоперации: плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20240206/pomosch-1925619439.html
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алтайский край, бийск
Надежные люди, Алтайский край, Бийск
Жители Алтая отправили на СВО газовые баллоны, носилки, защитные костюмы

Жители Алтая отправили участникам СВО газовые баллоны, носилки, защитные костюмы

© Октябрьский район БарнаулЧлены ТОС "Западный" города Барнаула
Члены ТОС Западный города Барнаула
© Октябрьский район Барнаул
Члены ТОС "Западный" города Барнаула
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БАРНАУЛ, 6 фев - РИА Новости. Жители Алтайского края отправили участникам спецоперации газовые баллоны, носилки и защитные костюмы, посылки собрали общественники совместно с коллективом Алтайкрайстата, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"Мы… в гостях у серебряных ангелов из ТОС (территориальное общественное самоуправление - ред.) "Западный"… Совместно с ТОСом и коллективом Алтайкрайстата сформировали посылку для морской пехоты, а строители из города Бийска, которые едут в Славяносербский район ЛНР, согласились ее доставить. Здесь небольшая партия необходимого на фронте – это балаклавы, газовые баллоны, моющие средства, тактические носилки, "кикиморы" (специальный камуфляж, который "спрячет" бойца в природной местности) и многое другое", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что серебряные волонтеры на Алтае активно помогают участникам спецоперации: плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь.
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Надежные людиАлтайский крайБийск
 
 
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