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Напротив здания Европарламента в Страсбурге прошла акция фермеров - РИА Новости, 06.02.2024
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17:45 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/aktsiya-1925762447.html
Напротив здания Европарламента в Страсбурге прошла акция фермеров
Напротив здания Европарламента в Страсбурге прошла акция фермеров - РИА Новости, 06.02.2024
Напротив здания Европарламента в Страсбурге прошла акция фермеров
Фермеры, недовольные политикой правительства Франции и ЕС, во вторник устроили акцию напротив здания Европарламента в Страсбурге, сообщает издание... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:45
2024-02-06T17:45
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ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Фермеры, недовольные политикой правительства Франции и ЕС, во вторник устроили акцию напротив здания Европарламента в Страсбурге, сообщает издание Rue89Strasbourg. Акции проходят по призыву профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale), который ранее отказался прекращать протесты, несмотря на заявления правительства. Также напротив проходит манифестация профсоюза "Крестьянская конфедерация" (Confédération paysanne) и ряда НКО по защите экологии. Они протестуют против рассматриваемых ЕП мер по ослаблению контроля за генномодифицированной продукцией, называя это "исчезновением натурального сельского хозяйства". Согласно изданию, на первой манифестации собрались порядка 200 аграриев из департаментов Эльзаса Мозель и Вогезы. К акции также присоединились немецкие фермеры. Некоторые прибыли на тракторах. Фермеры протестуют против насаждаемых Евросоюзом мер по защите экологии, а также импорта сельхозпродукции, не соответствующей этим нормам. Отмечается, что профсоюз отправил сообщения с жалобами "каждому евродепутату", однако лишь депутаты крайне правой партии "Национальное объединение" согласились с ними встретиться. Префектура ранее выдала разрешение на использование беспилотников для наблюдения за акцией, "которая может привести к нарушению общественного порядка". Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины – стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, в том числе, с Украины, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html
https://ria.ru/20240206/bolgariya-1925677323.html
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в мире, франция, страсбург, германия, европарламент, евросоюз
В мире, Франция, Страсбург, Германия, Европарламент, Евросоюз
Напротив здания Европарламента в Страсбурге прошла акция фермеров

Фермеры из Франции и Германии устроили акцию напротив здания ЕП в Страсбурге

© AP Photo / Jean-Francois BadiasФермеры во время акции протеста возле здания Европейского парламента в Страсбурге
Фермеры во время акции протеста возле здания Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Фермеры во время акции протеста возле здания Европейского парламента в Страсбурге
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Фермеры, недовольные политикой правительства Франции и ЕС, во вторник устроили акцию напротив здания Европарламента в Страсбурге, сообщает издание Rue89Strasbourg.
Акции проходят по призыву профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale), который ранее отказался прекращать протесты, несмотря на заявления правительства.
Также напротив проходит манифестация профсоюза "Крестьянская конфедерация" (Confédération paysanne) и ряда НКО по защите экологии. Они протестуют против рассматриваемых ЕП мер по ослаблению контроля за генномодифицированной продукцией, называя это "исчезновением натурального сельского хозяйства".
Согласно изданию, на первой манифестации собрались порядка 200 аграриев из департаментов Эльзаса Мозель и Вогезы. К акции также присоединились немецкие фермеры. Некоторые прибыли на тракторах. Фермеры протестуют против насаждаемых Евросоюзом мер по защите экологии, а также импорта сельхозпродукции, не соответствующей этим нормам.
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Отмечается, что профсоюз отправил сообщения с жалобами "каждому евродепутату", однако лишь депутаты крайне правой партии "Национальное объединение" согласились с ними встретиться.
Префектура ранее выдала разрешение на использование беспилотников для наблюдения за акцией, "которая может привести к нарушению общественного порядка".
Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины – стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, в том числе, с Украины, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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