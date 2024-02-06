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Страны G7 хотят заложить российские активы для кредитов Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2024
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20:31 06.02.2024 (обновлено: 20:34 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/aktivy-1925801603.html
Страны G7 хотят заложить российские активы для кредитов Украине, пишут СМИ
Страны G7 хотят заложить российские активы для кредитов Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2024
Страны G7 хотят заложить российские активы для кредитов Украине, пишут СМИ
Группа стран G7 рассматривает возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для банковских кредитов на восстановление Украины, и... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T20:31
2024-02-06T20:34
украина
россия
москва
антон силуанов
александр де кроо
евросоюз
g7
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Группа стран G7 рассматривает возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для банковских кредитов на восстановление Украины, и их конфискации на случай, если Москва "откажется выплачивать репарации" Киеву, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "По словам чиновников, участвовавших в процессе, группа промышленно-развитых стран G7 рассматривает предложение использовать эти активы в качестве залога для банковских кредитов, которые могут финансировать восстановление Украины", - пишет издание. Отмечается, что средства будут конфискованы в случае, если" Россия откажется выплачивать репарации" после окончания конфликта. Однако некоторые анонимные европейские чиновники выразили изданию свою обеспокоенность возможной негативной реакцией Москвы на такое решение. "Мы вступаем в неизведанные воды &lt;...&gt; Любой будет обеспокоен потенциальными последствиями конфискации активов", - рассказал Politico европейский дипломат. По мнению издания, чем дольше ведутся обсуждения о конфискации российских активов для Украины, тем сложнее становится принять решение. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В последнее время, на фоне раскола в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года, обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось. В середине октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи. Европейский центральный банк предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html
https://ria.ru/20240206/aktivy-1925623609.html
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украина, россия, москва, антон силуанов, александр де кроо, евросоюз, g7
Украина, Россия, Москва, Антон Силуанов, Александр де Кроо, Евросоюз, G7
Страны G7 хотят заложить российские активы для кредитов Украине, пишут СМИ

Politico: G7 хочет заложить активы России для кредитов на восстановление Украины

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкФлаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Группа стран G7 рассматривает возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для банковских кредитов на восстановление Украины, и их конфискации на случай, если Москва "откажется выплачивать репарации" Киеву, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
«
"По словам чиновников, участвовавших в процессе, группа промышленно-развитых стран G7 рассматривает предложение использовать эти активы в качестве залога для банковских кредитов, которые могут финансировать восстановление Украины", - пишет издание.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Россия красиво накажет конфискаторов своих активов
10 ноября 2023, 08:00
Отмечается, что средства будут конфискованы в случае, если" Россия откажется выплачивать репарации" после окончания конфликта. Однако некоторые анонимные европейские чиновники выразили изданию свою обеспокоенность возможной негативной реакцией Москвы на такое решение.
«
"Мы вступаем в неизведанные воды <...> Любой будет обеспокоен потенциальными последствиями конфискации активов", - рассказал Politico европейский дипломат.
По мнению издания, чем дольше ведутся обсуждения о конфискации российских активов для Украины, тем сложнее становится принять решение.
Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В последнее время, на фоне раскола в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года, обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось. В середине октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.
Паоло Джентилони - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Еврокомиссар призвал к общему решению G7 для мер по российским активам
Вчера, 10:58
Европейский центральный банк предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
Группа семи
23 августа 2019, 16:10
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УкраинаРоссияМоскваАнтон СилуановАлександр де КрооЕвросоюзG7
 
 
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