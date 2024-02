https://ria.ru/20240206/aktivy-1925623609.html

Еврокомиссар призвал к общему решению G7 для мер по российским активам

2024-02-06T10:58

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151710/22/1517102269_0:181:3076:1911_1920x0_80_0_0_35e5b15137fd64f357b88c5e7b45d5af.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что для принятия мер в отношении замороженных активов РФ нужно общее решение на уровне G7, отметив при этом, что данный вопрос главным образом является европейским."В G7 мы обсуждаем разные сценарии и варианты... Нам нужны общие решения и солидарность на уровне G7, но в то же время это главным образом европейский вопрос, потому что в основном активы находятся здесь (в Европе - ред.)", - заявил Джентилони в интервью газете Financial Times. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщало, что страны G7 и ЕС обсуждают план по использованию замороженных активов РФ в качестве залога, чтобы помочь в восстановлении Украины. До этого газета Financial Times писала, что западные страны разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств для финансирования восстановления Украины под залог замороженных российских активов. Как отмечает издание, такие планы не получили решительной поддержки со стороны ЕС. "У нас очень поэтапный подход. Мы идем шаг за шагом... На данный момент мы приняли одно-единственное решение", - заявил Джентилони. Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Как пояснил ранее европейский дипломат, ЕК предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. На данном этапе речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока не разработан. Ранее сообщалось, что США предложили рабочим группам стран G7 изучить способы конфискации замороженных активов РФ и при поддержке Британии, Японии и Канады предложили подготовить варианты по вопросу конфискации активов РФ к возможной встрече G7 в районе 24 февраля. Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ФРГ, Франция, Италия, ЕС выразили сомнения в идее США конфисковать замороженные активы РФ, считают необходимым сначала тщательно оценить законность данной меры. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В последнее время, на фоне раскола в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года, обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось. В середине октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи. Европейский центральный банк предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

