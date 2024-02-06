https://ria.ru/20240206/abkhaziya-1925646796.html
Президент Грузии назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в Абхазии
Президент Грузии назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в Абхазии - РИА Новости, 06.02.2024
Президент Грузии назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в Абхазии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "угрозой стратегической перспективе Черного моря" планы открыть пункт постоянного базирования ВМФ России в Очамчире... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:17
2024-02-06T12:17
2024-02-06T12:17
россия
очамчира
грузия
саломе зурабишвили
безопасность
абхазия
вмф рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900603377_0:92:2808:1672_1920x0_80_0_0_756fa263572468fb4c7fdea5ab5dfe8b.jpg
ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "угрозой стратегической перспективе Черного моря" планы открыть пункт постоянного базирования ВМФ России в Очамчире в Абхазии. В октябре абхазский президент Аслан Бжания заявил, что в Очамчире появится пункт постоянного базирования ВМФ России, соответствующее соглашение уже подписано. "Планы России по превращению порта Очамчиры в военную базу служит переносу конфронтации на Черное море, в наши территориальные воды и тем самым - созданию угрозы стратегической перспективе Черного моря", - заявила Зурабишвили, выступая в парламенте с ежегодным докладом. Нынешний отчет Зурабишвили в парламенте - последний на посту президента, срок ее полномочий истекает осенью 2024 года. Она не единожды высказывалась в антироссийском ключе. При этом официальный Тбилиси отказался присоединяться к антироссийским санкциям и одобрил возобновление прямого авиасообщения между двумя странами.
https://ria.ru/20240203/gruziya-1925168793.html
россия
очамчира
грузия
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900603377_199:0:2695:1872_1920x0_80_0_0_aa63254af8ab98440ed423ea738d92b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, очамчира, грузия, саломе зурабишвили, безопасность, абхазия, вмф рф
Россия, Очамчира, Грузия, Саломе Зурабишвили, Безопасность, Абхазия, ВМФ РФ
Президент Грузии назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в Абхазии
Зурабишвили назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в абхазской Очамчире