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Президент Грузии назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в Абхазии - РИА Новости, 06.02.2024
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12:17 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/abkhaziya-1925646796.html
Президент Грузии назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в Абхазии
Президент Грузии назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в Абхазии - РИА Новости, 06.02.2024
Президент Грузии назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в Абхазии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "угрозой стратегической перспективе Черного моря" планы открыть пункт постоянного базирования ВМФ России в Очамчире... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:17
2024-02-06T12:17
россия
очамчира
грузия
саломе зурабишвили
безопасность
абхазия
вмф рф
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ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "угрозой стратегической перспективе Черного моря" планы открыть пункт постоянного базирования ВМФ России в Очамчире в Абхазии. В октябре абхазский президент Аслан Бжания заявил, что в Очамчире появится пункт постоянного базирования ВМФ России, соответствующее соглашение уже подписано. "Планы России по превращению порта Очамчиры в военную базу служит переносу конфронтации на Черное море, в наши территориальные воды и тем самым - созданию угрозы стратегической перспективе Черного моря", - заявила Зурабишвили, выступая в парламенте с ежегодным докладом. Нынешний отчет Зурабишвили в парламенте - последний на посту президента, срок ее полномочий истекает осенью 2024 года. Она не единожды высказывалась в антироссийском ключе. При этом официальный Тбилиси отказался присоединяться к антироссийским санкциям и одобрил возобновление прямого авиасообщения между двумя странами.
https://ria.ru/20240203/gruziya-1925168793.html
россия
очамчира
грузия
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россия, очамчира, грузия, саломе зурабишвили, безопасность, абхазия, вмф рф
Россия, Очамчира, Грузия, Саломе Зурабишвили, Безопасность, Абхазия, ВМФ РФ
Президент Грузии назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в Абхазии

Зурабишвили назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в абхазской Очамчире

© РИА Новости / Вячеслав Попов | Перейти в медиабанкСторожевой катер типа "Соболь" в порту Очамчира
Сторожевой катер типа Соболь в порту Очамчира - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Вячеслав Попов
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Сторожевой катер типа "Соболь" в порту Очамчира. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "угрозой стратегической перспективе Черного моря" планы открыть пункт постоянного базирования ВМФ России в Очамчире в Абхазии.
В октябре абхазский президент Аслан Бжания заявил, что в Очамчире появится пункт постоянного базирования ВМФ России, соответствующее соглашение уже подписано.
"Планы России по превращению порта Очамчиры в военную базу служит переносу конфронтации на Черное море, в наши территориальные воды и тем самым - созданию угрозы стратегической перспективе Черного моря", - заявила Зурабишвили, выступая в парламенте с ежегодным докладом.
Нынешний отчет Зурабишвили в парламенте - последний на посту президента, срок ее полномочий истекает осенью 2024 года. Она не единожды высказывалась в антироссийском ключе. При этом официальный Тбилиси отказался присоединяться к антироссийским санкциям и одобрил возобновление прямого авиасообщения между двумя странами.
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РоссияОчамчираГрузияСаломе ЗурабишвилиБезопасностьАбхазияВМФ РФ
 
 
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