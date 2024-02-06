https://ria.ru/20240206/abkhaziya-1925646796.html

Президент Грузии назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в Абхазии

Президент Грузии назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в Абхазии - РИА Новости, 06.02.2024

Президент Грузии назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в Абхазии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "угрозой стратегической перспективе Черного моря" планы открыть пункт постоянного базирования ВМФ России в Очамчире... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:17

2024-02-06T12:17

2024-02-06T12:17

россия

очамчира

грузия

саломе зурабишвили

безопасность

абхазия

вмф рф

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ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "угрозой стратегической перспективе Черного моря" планы открыть пункт постоянного базирования ВМФ России в Очамчире в Абхазии. В октябре абхазский президент Аслан Бжания заявил, что в Очамчире появится пункт постоянного базирования ВМФ России, соответствующее соглашение уже подписано. "Планы России по превращению порта Очамчиры в военную базу служит переносу конфронтации на Черное море, в наши территориальные воды и тем самым - созданию угрозы стратегической перспективе Черного моря", - заявила Зурабишвили, выступая в парламенте с ежегодным докладом. Нынешний отчет Зурабишвили в парламенте - последний на посту президента, срок ее полномочий истекает осенью 2024 года. Она не единожды высказывалась в антироссийском ключе. При этом официальный Тбилиси отказался присоединяться к антироссийским санкциям и одобрил возобновление прямого авиасообщения между двумя странами.

https://ria.ru/20240203/gruziya-1925168793.html

россия

очамчира

грузия

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, очамчира, грузия, саломе зурабишвили, безопасность, абхазия, вмф рф