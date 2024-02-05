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Такера Карлсона пригласили на "Шоу Воли" - РИА Новости, 05.02.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:21 05.02.2024 (обновлено: 15:24 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/zhurnalist-1925501042.html
Такера Карлсона пригласили на "Шоу Воли"
Такера Карлсона пригласили на "Шоу Воли" - РИА Новости, 05.02.2024
Такера Карлсона пригласили на "Шоу Воли"
Американского журналиста Такера Карлсона, ранее прибывшего в Москву, пригласили прийти на "Шоу Воли", сообщил РИА Новости представитель телеканала ТНТ. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:21
2024-02-05T15:24
шоубиз
россия
москва
сша
такер карлсон
большой театр
владимир путин
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Американского журналиста Такера Карлсона, ранее прибывшего в Москву, пригласили прийти на "Шоу Воли", сообщил РИА Новости представитель телеканала ТНТ. "Мы пригласили Такера Карлсона прийти на "Шоу Воли" - единственное late night шоу на российском ТВ. Такер Карлсон, без преувеличения, всемирно известный журналист, и мы будем рады приветствовать его в эфире в лучших традициях ТНТ", - отметил представитель телеканала. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая ранее на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России. Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
https://ria.ru/20240205/intervyu-1925490575.html
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россия, москва, сша, такер карлсон, большой театр, владимир путин, дмитрий песков
Шоубиз, Россия, Москва, США, Такер Карлсон, Большой театр, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Такера Карлсона пригласили на "Шоу Воли"

Представитель ТНТ: журналиста Такера Карлсона пригласили на "Шоу Воли"

© AP Photo / Richard DrewВедущий телеканала Fox News Такер Карлсон
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Richard Drew
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Американского журналиста Такера Карлсона, ранее прибывшего в Москву, пригласили прийти на "Шоу Воли", сообщил РИА Новости представитель телеканала ТНТ.
«
"Мы пригласили Такера Карлсона прийти на "Шоу Воли" - единственное late night шоу на российском ТВ. Такер Карлсон, без преувеличения, всемирно известный журналист, и мы будем рады приветствовать его в эфире в лучших традициях ТНТ", - отметил представитель телеканала.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В Кремле обсуждают возможность интервью Путина Такеру Карлсону, пишут СМИ
Вчера, 14:43
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая ранее на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.
Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Маск осудил призывы запретить журналисту Карлсону въезд в США
Вчера, 14:31
 
ШоубизРоссияМоскваСШАТакер КарлсонБольшой театрВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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