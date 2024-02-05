Такера Карлсона пригласили на "Шоу Воли"
Представитель ТНТ: журналиста Такера Карлсона пригласили на "Шоу Воли"
© AP Photo / Richard DrewВедущий телеканала Fox News Такер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Американского журналиста Такера Карлсона, ранее прибывшего в Москву, пригласили прийти на "Шоу Воли", сообщил РИА Новости представитель телеканала ТНТ.
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"Мы пригласили Такера Карлсона прийти на "Шоу Воли" - единственное late night шоу на российском ТВ. Такер Карлсон, без преувеличения, всемирно известный журналист, и мы будем рады приветствовать его в эфире в лучших традициях ТНТ", - отметил представитель телеканала.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая ранее на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.
Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.