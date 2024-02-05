https://ria.ru/20240205/zelenskiy-1925448223.html

Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения

Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения - РИА Новости, 05.02.2024

Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения

Законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине зарегистрированы в Верховной раде. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:55

2024-02-05T11:55

2024-02-05T11:55

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине зарегистрированы в Верховной раде. Документы зарегистрированы на сайте Рады в понедельник, инициатором выступил Владимир Зеленский. На какой срок продлеваются военное положение и мобилизация, непонятно, текст и пояснительная записка к законопроектам на сайте украинского парламента пока отсутствуют. Депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале написал, что продлить могут на 90 дней, до 13 мая. Позже тексты законопроектов появились на сайте Рады: продлить действие мобилизации и военного положения предлагается с 14 февраля еще на 90 суток. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось, последний раз – в ноябре 2023 года. Тогда мобилизацию и военное положение продлили до 14 февраля. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240202/ukraina-1924983229.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины