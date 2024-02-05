https://ria.ru/20240205/zavod-1925381404.html

"У него отшибло память". Генерал ВСУ резко ответил на обвинения Зеленского

"У него отшибло память". Генерал ВСУ резко ответил на обвинения Зеленского - РИА Новости, 05.02.2024

"У него отшибло память". Генерал ВСУ резко ответил на обвинения Зеленского

Владимир Зеленский сам несет вину за поражения ВСУ, потому что не смог обеспечить армию достаточными ресурсами, заявил бывший первый заместитель командующего... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T00:55

2024-02-05T00:55

2024-02-05T00:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

сергей кривонос

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский сам несет вину за поражения ВСУ, потому что не смог обеспечить армию достаточными ресурсами, заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в интервью "Пятому каналу".Генерал считает, что президент оставил своих военных без артиллерийских снарядов."Возможно, у него (Зеленскому. — Прим. ред.) память немного отшибло, и он забыл, что при его власти завод "Артем", который выпускал у нас артиллерийские снаряды, <...> в 20-м году перевели на однодневную рабочую неделю", — заметил офицер.По мнению Кривоноса, Зеленский не понимает, что такое война. Эксперт напомнил, что исход боевых действий зависит не только от солдат и генералов, но и от государства, которое должно обеспечить свою армию всем необходимым. Президент Украины несправедливо перекладывает всю вину за поражения Киева на военачальников, отказываясь признавать собственные просчеты, высказался собеседник телеканала."Зеленский подает информацию достаточно однобоко и во всем делает виновными военных. И непосредственно делает виновным Залужного", — посетовал генерал Кривонос.По информации Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.В воскресенье Зеленский впервые публично признал, что "размышляет" об увольнении Залужного. По его словам, Украине необходима "замена ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере".

https://ria.ru/20240203/kazn-1925152568.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сергей кривонос, валерий залужный, вооруженные силы украины