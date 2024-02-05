https://ria.ru/20240205/zaluzhnyy-1925550891.html
"Оборвется вся цепочка". В Киеве сделали заявление об отставке Залужного
"Оборвется вся цепочка". В Киеве сделали заявление об отставке Залужного - РИА Новости, 05.02.2024
"Оборвется вся цепочка". В Киеве сделали заявление об отставке Залужного
Возможное увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного может ослабить связи украинского командования с западными коллегами, заявил киевский политолог Владислав... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T19:38
2024-02-05T19:38
2024-02-05T19:38
политика
валерий залужный
алексей резников
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Возможное увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного может ослабить связи украинского командования с западными коллегами, заявил киевский политолог Владислав Селезнев в интервью YouTube-каналу "Прямой"."За два года была выстроена определенная горизонталь связи между нашим главкомом и начальником штаба и западными визави. <…> Назначение новых высокопоставленных военных приведет к утрате этой коммуникации", — предположил эксперт.Селезнев уточнил, что похожая ситуация возникла после замены министра обороны Украины Алексея Резникова на Рустема Умерова. Из-за этой ротации военно-техническое сотрудничество Запада с Киевом стало значительно слабее, полагает политолог.Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", глава государства намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925511279.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_e77a3345427c8bc4eb8ea0d0cbc2f2a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, валерий залужный, алексей резников, вооруженные силы украины
Политика, Валерий Залужный, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины
"Оборвется вся цепочка". В Киеве сделали заявление об отставке Залужного
Политолог Селезнев: отставка Залужного приведет к потере связи с Западом