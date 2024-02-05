https://ria.ru/20240205/zaluzhnyy-1925550891.html

"Оборвется вся цепочка". В Киеве сделали заявление об отставке Залужного

"Оборвется вся цепочка". В Киеве сделали заявление об отставке Залужного - РИА Новости, 05.02.2024

"Оборвется вся цепочка". В Киеве сделали заявление об отставке Залужного

Возможное увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного может ослабить связи украинского командования с западными коллегами, заявил киевский политолог Владислав... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T19:38

2024-02-05T19:38

2024-02-05T19:38

политика

валерий залужный

алексей резников

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Возможное увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного может ослабить связи украинского командования с западными коллегами, заявил киевский политолог Владислав Селезнев в интервью YouTube-каналу "Прямой"."За два года была выстроена определенная горизонталь связи между нашим главкомом и начальником штаба и западными визави. <…> Назначение новых высокопоставленных военных приведет к утрате этой коммуникации", — предположил эксперт.Селезнев уточнил, что похожая ситуация возникла после замены министра обороны Украины Алексея Резникова на Рустема Умерова. Из-за этой ротации военно-техническое сотрудничество Запада с Киевом стало значительно слабее, полагает политолог.Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", глава государства намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925511279.html

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политика, валерий залужный, алексей резников, вооруженные силы украины