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"Оборвется вся цепочка". В Киеве сделали заявление об отставке Залужного - РИА Новости, 05.02.2024
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19:38 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/zaluzhnyy-1925550891.html
"Оборвется вся цепочка". В Киеве сделали заявление об отставке Залужного
"Оборвется вся цепочка". В Киеве сделали заявление об отставке Залужного - РИА Новости, 05.02.2024
"Оборвется вся цепочка". В Киеве сделали заявление об отставке Залужного
Возможное увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного может ослабить связи украинского командования с западными коллегами, заявил киевский политолог Владислав... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T19:38
2024-02-05T19:38
политика
валерий залужный
алексей резников
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Возможное увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного может ослабить связи украинского командования с западными коллегами, заявил киевский политолог Владислав Селезнев в интервью YouTube-каналу "Прямой"."За два года была выстроена определенная горизонталь связи между нашим главкомом и начальником штаба и западными визави. &lt;…&gt; Назначение новых высокопоставленных военных приведет к утрате этой коммуникации", — предположил эксперт.Селезнев уточнил, что похожая ситуация возникла после замены министра обороны Украины Алексея Резникова на Рустема Умерова. Из-за этой ротации военно-техническое сотрудничество Запада с Киевом стало значительно слабее, полагает политолог.Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", глава государства намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.
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политика, валерий залужный, алексей резников, вооруженные силы украины
Политика, Валерий Залужный, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины
"Оборвется вся цепочка". В Киеве сделали заявление об отставке Залужного

Политолог Селезнев: отставка Залужного приведет к потере связи с Западом

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Возможное увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного может ослабить связи украинского командования с западными коллегами, заявил киевский политолог Владислав Селезнев в интервью YouTube-каналу "Прямой".
«
"За два года была выстроена определенная горизонталь связи между нашим главкомом и начальником штаба и западными визави. <…> Назначение новых высокопоставленных военных приведет к утрате этой коммуникации", — предположил эксперт.
Селезнев уточнил, что похожая ситуация возникла после замены министра обороны Украины Алексея Резникова на Рустема Умерова. Из-за этой ротации военно-техническое сотрудничество Запада с Киевом стало значительно слабее, полагает политолог.
Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", глава государства намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Все сложно. Зеленскому раскрыли, что случится после отставки Залужного
Вчера, 15:59
 
ПолитикаВалерий ЗалужныйАлексей РезниковВооруженные силы Украины
 
 
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