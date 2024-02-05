Залужный согласился на должность посла в Великобритании, утверждают в Раде
Депутат Рады Шевченко: главком ВСУ Залужный согласился на пост посла в Британии
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА 5 фев — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласился стать послом в Великобритании, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву, опубликованном на YouTube-канале.
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"Хочу сказать, что, по моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, — это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине. Поэтому я здесь разочарую тех, кто фанат Залужного", — отметил он.
Шевченко уточнил, что главкома ВСУ могут отправить в отставку 8 февраля. Депутат добавил, что если Залужный отправится в Великобританию, то его "как политика больше нет". При этом если он останется на Украине и начнет политическую карьеру, то шансы на успех у него есть, "причем не маленькие, а большие".
В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.
Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.
В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Вашингтон пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение украинского президента. По данным российской спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отмечала СВР.