https://ria.ru/20240205/zaluzhnyy-1925484581.html

В ГД не исключили военного переворота на Украине при отставке Залужного

В ГД не исключили военного переворота на Украине при отставке Залужного - РИА Новости, 05.02.2024

В ГД не исключили военного переворота на Украине при отставке Залужного

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что отставка главкома ВСУ Валерия Залужного может привести к вооруженному перевороту на... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:19

2024-02-05T14:19

2024-02-05T14:19

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

валерий залужный

михаил шеремет

вооруженные силы украины

госдума рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0dd8dc11336cb2ceb8f60ba62b800141.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что отставка главкома ВСУ Валерия Залужного может привести к вооруженному перевороту на Украине и свержению Владимира Зеленского. Ранее в понедельник Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного. "Зеленский решил нейтрализовать своего главного политического конкурента в лице фаворита Белого дома Залужного. Но нет сомнений, что именно Залужному в скором времени предстоит возглавить вооруженный переворот по свержению украинского диктатора-неудачника. А началом к данному действию послужит официальная дата окончания бесславной президентской каденции Зеленского", - сказал Шеремет. По его словам, Зеленский сам создал почву для вооруженного переворота, начав политическую расправу над Залужным и отменив президентские выборы в стране. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщал в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники. США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, отмечала СВР РФ.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, валерий залужный, михаил шеремет, вооруженные силы украины, госдума рф, в мире, ситуация в днр и лнр