В ГД не исключили военного переворота на Украине при отставке Залужного
Депутат Шеремет: отставка Залужного может привести к свержению Зеленского
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что отставка главкома ВСУ Валерия Залужного может привести к вооруженному перевороту на Украине и свержению Владимира Зеленского. Ранее в понедельник Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного.
"Зеленский решил нейтрализовать своего главного политического конкурента в лице фаворита Белого дома Залужного. Но нет сомнений, что именно Залужному в скором времени предстоит возглавить вооруженный переворот по свержению украинского диктатора-неудачника. А началом к данному действию послужит официальная дата окончания бесславной президентской каденции Зеленского", - сказал Шеремет. По его словам, Зеленский сам создал почву для вооруженного переворота, начав политическую расправу над Залужным и отменив президентские выборы в стране.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщал в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники.
США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, отмечала СВР РФ.