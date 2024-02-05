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Пентагон требует от Киева уволить Залужного, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 05.02.2024 (обновлено: 13:56 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/zaluzhnyy-1925472116.html
Пентагон требует от Киева уволить Залужного, пишут СМИ
Пентагон требует от Киева уволить Залужного, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024
Пентагон требует от Киева уволить Залужного, пишут СМИ
Пентагон оказывает давление на украинские власти, чтобы они уволили главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщила газета Le Temps со ссылкой на источник в украинском РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:22
2024-02-05T13:56
специальная военная операция на украине
украина
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
сша
министерство обороны сша
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пентагон оказывает давление на украинские власти, чтобы они уволили главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщила газета Le Temps со ссылкой на источник в украинском Минобороны. "Я слышал собственными ушами, что высокопоставленные американские военные говорили, что Валерий Залужный представляет собой серьезную проблему, что он даже является препятствием к продолжению получения Украиной военной помощи от США", — приводит издание слова собеседника, который пожелал остаться неизвестным. По мнению этого сотрудника ведомства, участвовавшего в переговорах с иностранными военными чиновниками, Залужный совершил множество ошибок, которые привели к "нынешней катастрофе". "Он, в частности, не запросил необходимую технику, недостаточно полагался на технологическое оружие и недостаточно предусмотрел сопротивление россиян. В любой другой стране за эти упущения &lt;...&gt; было бы наказание в виде увольнения", — добавил источник. Более того, как считает газета, Владимир Зеленский в большей степени склонен в достижению компромисса на возможных переговорах с Россией. Залужный же непримирим и полагает, что ВСУ должны бороться за взятие Донбасса. "Если он (Зеленский. — Прим. ред.) хочет вести переговоры, у Владимира Зеленского, возможно, не будет иного выбора, как расстаться со своим главнокомандующим", — пишет издание. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова писал, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали The Economist и Financial Times. США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отмечала СВР.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html
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украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, сша, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Министерство обороны США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пентагон требует от Киева уволить Залужного, пишут СМИ

Temps: Пентагон давит на украинские власти, требуя уволить Залужного

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пентагон оказывает давление на украинские власти, чтобы они уволили главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщила газета Le Temps со ссылкой на источник в украинском Минобороны.
"Я слышал собственными ушами, что высокопоставленные американские военные говорили, что Валерий Залужный представляет собой серьезную проблему, что он даже является препятствием к продолжению получения Украиной военной помощи от США", — приводит издание слова собеседника, который пожелал остаться неизвестным.
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По мнению этого сотрудника ведомства, участвовавшего в переговорах с иностранными военными чиновниками, Залужный совершил множество ошибок, которые привели к "нынешней катастрофе".
"Он, в частности, не запросил необходимую технику, недостаточно полагался на технологическое оружие и недостаточно предусмотрел сопротивление россиян. В любой другой стране за эти упущения <...> было бы наказание в виде увольнения", — добавил источник.
Более того, как считает газета, Владимир Зеленский в большей степени склонен в достижению компромисса на возможных переговорах с Россией. Залужный же непримирим и полагает, что ВСУ должны бороться за взятие Донбасса.
"Если он (Зеленский. — Прим. ред.) хочет вести переговоры, у Владимира Зеленского, возможно, не будет иного выбора, как расстаться со своим главнокомандующим", — пишет издание.
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Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова писал, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали The Economist и Financial Times.
США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отмечала СВР.
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