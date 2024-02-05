Эксперт назвал несостоявшуюся отставку Залужного печалью Зеленского
Эксперт: неудавшаяся отставка Залужного прибавит ему политического веса
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Несостоявшаяся отставка главкома ВСУ Валерия Залужного добавит ему серьезный политический вес, что является печальной новостью для Владимира Зеленского, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Денис Батурин.
Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский вслед за руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым отказался от предложения Владимира Зеленского сменить на посту главкома ВСУ Валерия Залужного.
"Во-первых, отказ, опять же, по информации западных медиа, Буданова и Сырского занять должность главкома - свидетельство того, что других кандидатов нет. Во-вторых, и это печаль для Зеленского, несостоявшаяся на данный момент отставка - серьезный вклад в политический вес Залужного, элемент его политической институализации", - сказал Батурин и добавил, что вопрос власти на Украине решается в Вашингтоне и Лондоне. При этом, по его словам, Зеленский может извлечь и выгоду из сложившейся ситуации, разделив с Залужным бремя политической ответственности за провалы на фронте.
"Пока Украину не переведут в то состояние, которое называют "активная оборона", которое будет сопровождаться снижением интенсивности боевых действий и позволит Западу насытить Украину оружием и боеприпасами, как они хотят, пока не утихнет история с проваленным контрнаступлением, пока не определят формат смены власти на Украине - за все будет отвечать Зеленский", - подчеркнул эксперт.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.