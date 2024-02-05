https://ria.ru/20240205/zaluzhnyy-1925391107.html
Пушилин заявил, что отставка Залужного не повлияет на ситуацию на фронте
Пушилин заявил, что отставка Залужного не повлияет на ситуацию на фронте - РИА Новости, 05.02.2024
Пушилин заявил, что отставка Залужного не повлияет на ситуацию на фронте
Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что, на его взгляд, в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного существенных изменений на фронте не произойдет, РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T04:33
2024-02-05T04:33
2024-02-05T04:33
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что, на его взгляд, в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного существенных изменений на фронте не произойдет, при этом в республике рассчитывают на мощь российской армии, а не на ухудшение ситуации на Украине. "А как отразится возможное изменение руководства вооруженными формированиями Украины? Наверняка отразится. Но столь существенных или разительных изменений я со своей стороны не вижу, потому что мы в первую очередь рассчитываем не на ухудшение ситуации на оставшейся части Украины, мы рассчитываем на мощь нашей армии, на мощь наших военнослужащих и в целом руководства нашей страны, которое принимает все соответствующие решения", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, как может отразиться возможная отставка главкома ВСУ на ситуацию на фронте. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом, что Зеленский решил уволить Залужного, а Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил это решение.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925387787.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Валерий Залужный, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин заявил, что отставка Залужного не повлияет на ситуацию на фронте
Пушилин: в случае отставки Залужного существенных изменений на фронте не будет