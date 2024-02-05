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Пушилин заявил, что отставка Залужного не повлияет на ситуацию на фронте - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:33 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/zaluzhnyy-1925391107.html
Пушилин заявил, что отставка Залужного не повлияет на ситуацию на фронте
Пушилин заявил, что отставка Залужного не повлияет на ситуацию на фронте - РИА Новости, 05.02.2024
Пушилин заявил, что отставка Залужного не повлияет на ситуацию на фронте
Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что, на его взгляд, в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного существенных изменений на фронте не произойдет, РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T04:33
2024-02-05T04:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
валерий залужный
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что, на его взгляд, в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного существенных изменений на фронте не произойдет, при этом в республике рассчитывают на мощь российской армии, а не на ухудшение ситуации на Украине. "А как отразится возможное изменение руководства вооруженными формированиями Украины? Наверняка отразится. Но столь существенных или разительных изменений я со своей стороны не вижу, потому что мы в первую очередь рассчитываем не на ухудшение ситуации на оставшейся части Украины, мы рассчитываем на мощь нашей армии, на мощь наших военнослужащих и в целом руководства нашей страны, которое принимает все соответствующие решения", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, как может отразиться возможная отставка главкома ВСУ на ситуацию на фронте. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом, что Зеленский решил уволить Залужного, а Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил это решение.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925387787.html
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в мире, украина, киев, валерий залужный, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Валерий Залужный, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин заявил, что отставка Залужного не повлияет на ситуацию на фронте

Пушилин: в случае отставки Залужного существенных изменений на фронте не будет

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что, на его взгляд, в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного существенных изменений на фронте не произойдет, при этом в республике рассчитывают на мощь российской армии, а не на ухудшение ситуации на Украине.
"А как отразится возможное изменение руководства вооруженными формированиями Украины? Наверняка отразится. Но столь существенных или разительных изменений я со своей стороны не вижу, потому что мы в первую очередь рассчитываем не на ухудшение ситуации на оставшейся части Украины, мы рассчитываем на мощь нашей армии, на мощь наших военнослужащих и в целом руководства нашей страны, которое принимает все соответствующие решения", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, как может отразиться возможная отставка главкома ВСУ на ситуацию на фронте.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Пушилин считает, что Зеленский сможет сместить Залужного
03:34
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом, что Зеленский решил уволить Залужного, а Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил это решение.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВалерий ЗалужныйДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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