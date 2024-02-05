https://ria.ru/20240205/zaluzhnyy-1925391107.html

Пушилин заявил, что отставка Залужного не повлияет на ситуацию на фронте

Пушилин заявил, что отставка Залужного не повлияет на ситуацию на фронте - РИА Новости, 05.02.2024

Пушилин заявил, что отставка Залужного не повлияет на ситуацию на фронте

Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что, на его взгляд, в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного существенных изменений на фронте не произойдет, РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T04:33

2024-02-05T04:33

2024-02-05T04:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

валерий залужный

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8591e5cca4f261431f23ee288d9bc3a2.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что, на его взгляд, в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного существенных изменений на фронте не произойдет, при этом в республике рассчитывают на мощь российской армии, а не на ухудшение ситуации на Украине. "А как отразится возможное изменение руководства вооруженными формированиями Украины? Наверняка отразится. Но столь существенных или разительных изменений я со своей стороны не вижу, потому что мы в первую очередь рассчитываем не на ухудшение ситуации на оставшейся части Украины, мы рассчитываем на мощь нашей армии, на мощь наших военнослужащих и в целом руководства нашей страны, которое принимает все соответствующие решения", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, как может отразиться возможная отставка главкома ВСУ на ситуацию на фронте. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом, что Зеленский решил уволить Залужного, а Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил это решение.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925387787.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, валерий залужный, денис пушилин, вооруженные силы украины