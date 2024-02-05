https://ria.ru/20240205/zabaykale-1925437097.html

Фермер из Забайкалья увеличил на 20% производство благодаря гранту

Фермер из Забайкалья увеличил на 20% производство благодаря гранту - РИА Новости, 05.02.2024

Фермер из Забайкалья увеличил на 20% производство благодаря гранту

Глава фермерского хозяйства Константин Грох из Агинского района Забайкалья благодаря средствам гранта на 20% смог нарастить производство сельскохозяйственной... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:27

2024-02-05T11:27

2024-02-05T11:27

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава фермерского хозяйства Константин Грох из Агинского района Забайкалья благодаря средствам гранта на 20% смог нарастить производство сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба правительства региона. Фермер ведет свою деятельность по направлению молочного скотоводства. В 2022 году он победил в конкурсном отборе на предоставление гранта на развитие семейной фермы. "В 2023 году он в полном объеме реализовал полученную господдержку в размере 5,1 миллиона рублей, сумев увеличить производство сельхозпродукции по отношению к предыдущему году на 20%. Выручка от реализации продукции животноводства превысила уровень 2022 года на 16%", - рассказал министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев, его цитирует пресс-служба. На полученные деньги фермер купил трактор "Беларус", бортовой автомобиль "Газель", пресс-подборщик, доильное оборудование и 20 голов крупного рогатого скота. Кроме того, по условиям реализации проекта агинский фермер также создал три новых постоянных рабочих места. Гранты на развитие семейных ферм предоставляются в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".

https://ria.ru/20240202/gospodderzhka-1925101710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край