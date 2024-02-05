https://ria.ru/20240205/yandex-1925414913.html

Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса"

Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса" - РИА Новости, 05.02.2024

Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса"

Группа Yandex N.V. до 31 июля 2024 года сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса", сообщает компания. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T09:51

2024-02-05T09:51

2024-02-05T11:25

экономика

яндекс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735216987_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_203cfe3c15ded90aa6483c8781580b35.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Группа Yandex N.V. до 31 июля 2024 года сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса", сообщает компания. Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании."До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса", - говорится в сообщении.Сделка, подлежащая одобрению акционеров Yandex N.V. и регуляторов, пройдет в два этапа: первый, как ожидается, завершится в первом полугодии 2024 года, второй - через семь недель после первого. Покупатель суммарно заплатит эквивалент 230 миллиардов рублей и около 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Денежная часть будет выплачена в юанях. После закрытия сделки Yandex N.V. проведет делистинг с Мосбиржи. А на Московскую биржу будут выведены акции новой головной компании "Яндекса" - МКАО "Яндекс"."Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. В конце 2023 года "Яндекс" завершил регистрацию нового юрлица - МКАО "Яндекс" - на территории специального административного района (САР) острова Октябрьский Калининградской области.

https://ria.ru/20231228/latviya-1918789021.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, яндекс