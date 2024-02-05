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Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса" - РИА Новости, 05.02.2024
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09:51 05.02.2024 (обновлено: 11:25 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/yandex-1925414913.html
Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса"
Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса" - РИА Новости, 05.02.2024
Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса"
Группа Yandex N.V. до 31 июля 2024 года сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса", сообщает компания. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:51
2024-02-05T11:25
экономика
яндекс
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Группа Yandex N.V. до 31 июля 2024 года сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса", сообщает компания. Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании."До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса", - говорится в сообщении.Сделка, подлежащая одобрению акционеров Yandex N.V. и регуляторов, пройдет в два этапа: первый, как ожидается, завершится в первом полугодии 2024 года, второй - через семь недель после первого. Покупатель суммарно заплатит эквивалент 230 миллиардов рублей и около 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Денежная часть будет выплачена в юанях. После закрытия сделки Yandex N.V. проведет делистинг с Мосбиржи. А на Московскую биржу будут выведены акции новой головной компании "Яндекса" - МКАО "Яндекс"."Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. В конце 2023 года "Яндекс" завершил регистрацию нового юрлица - МКАО "Яндекс" - на территории специального административного района (САР) острова Октябрьский Калининградской области.
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экономика, яндекс
Экономика, Яндекс
Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса"

Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса" до 31 июля

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип "Яндекса"
Логотип Яндекса - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Логотип "Яндекса". Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Группа Yandex N.V. до 31 июля 2024 года сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса", сообщает компания.
Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией "Яндекса" станет МКАО "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании.
"До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса", - говорится в сообщении.
Сделка, подлежащая одобрению акционеров Yandex N.V. и регуляторов, пройдет в два этапа: первый, как ожидается, завершится в первом полугодии 2024 года, второй - через семь недель после первого. Покупатель суммарно заплатит эквивалент 230 миллиардов рублей и около 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Денежная часть будет выплачена в юанях. После закрытия сделки Yandex N.V. проведет делистинг с Мосбиржи. А на Московскую биржу будут выведены акции новой головной компании "Яндекса" - МКАО "Яндекс".
"Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. В конце 2023 года "Яндекс" завершил регистрацию нового юрлица - МКАО "Яндекс" - на территории специального административного района (САР) острова Октябрьский Калининградской области.
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