Рейтинг@Mail.ru
В "Яндексе" рассказали, какие активы группы Yandex N.V. сохранят - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 05.02.2024 (обновлено: 11:07 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/yandeks-1925411822.html
В "Яндексе" рассказали, какие активы группы Yandex N.V. сохранят
В "Яндексе" рассказали, какие активы группы Yandex N.V. сохранят - РИА Новости, 05.02.2024
В "Яндексе" рассказали, какие активы группы Yandex N.V. сохранят
"Яндекс" после продажи сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V, за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии, сообщает компания. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:34
2024-02-05T11:07
экономика
финляндия
технологии
яндекс
россия
октябрьский
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149450/00/1494500090_0:261:5001:3074_1920x0_80_0_0_145ceb43f6f843abd20e4651d83380f9.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Яндекс" после продажи сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V, за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии, сообщает компания. "Яндекс" сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. "Яндекс" предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года", - говорится в сообщении. В компании также отметили, что "Яндекс" продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы. Кроме этого, компания будет работать с облачными технологиями, автономными автомобилями, технологиями искусственного интеллекта и другими перспективными направлениями.Ранее в понедельник Yandex N.V. сообщил, что договорился о продаже "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов; Yandex N.V. также перестанет быть головной компанией группы. Закрытие сделки осуществится в два этапа: первый, как ожидается, завершится в первом полугодии 2024 года, второй - через семь недель после первого, после чего Yandex N.V. уйдет с Мосбиржи. Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и около 176 миллионов акций класса А Yandex N.V., которые как раз и торгуются сейчас на Мосбирже."Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.В конце 2023 года компания "Яндекс" завершила регистрацию нового юрлица - МКАО "Яндекс" - на территории специального административного района (САР) острова Октябрьский Калининградской области, соответствующая запись была внесена в реестр САР.
https://ria.ru/20231228/latviya-1918789021.html
финляндия
россия
октябрьский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149450/00/1494500090_277:0:4722:3334_1920x0_80_0_0_40896e4ac089453e459e9bece660b31e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, финляндия, технологии, яндекс, россия, октябрьский, московская биржа
Экономика, Финляндия, Технологии, Яндекс, Россия, Октябрьский, Московская биржа
В "Яндексе" рассказали, какие активы группы Yandex N.V. сохранят

"Яндекс" сохранит активы Yandex N.V., кроме зарубежных стартапов

© РИА Новости / Владимир ПесняЗдание компании "Яндекс" в Москве
Здание компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Здание компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Яндекс" после продажи сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V, за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии, сообщает компания.
"Яндекс" сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. "Яндекс" предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года", - говорится в сообщении.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
В Латвии закрыли доступ к связанным с "Яндексом" сайтам
28 декабря 2023, 15:31
В компании также отметили, что "Яндекс" продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы. Кроме этого, компания будет работать с облачными технологиями, автономными автомобилями, технологиями искусственного интеллекта и другими перспективными направлениями.
Ранее в понедельник Yandex N.V. сообщил, что договорился о продаже "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов; Yandex N.V. также перестанет быть головной компанией группы. Закрытие сделки осуществится в два этапа: первый, как ожидается, завершится в первом полугодии 2024 года, второй - через семь недель после первого, после чего Yandex N.V. уйдет с Мосбиржи. Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и около 176 миллионов акций класса А Yandex N.V., которые как раз и торгуются сейчас на Мосбирже.
"Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.
В конце 2023 года компания "Яндекс" завершила регистрацию нового юрлица - МКАО "Яндекс" - на территории специального административного района (САР) острова Октябрьский Калининградской области, соответствующая запись была внесена в реестр САР.
 
ЭкономикаФинляндияТехнологииЯндексРоссияОктябрьскийМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала