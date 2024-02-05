В "Яндексе" рассказали, какие активы группы Yandex N.V. сохранят
"Яндекс" сохранит активы Yandex N.V., кроме зарубежных стартапов
Здание компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Яндекс" после продажи сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V, за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии, сообщает компания.
"Яндекс" сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. "Яндекс" предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года", - говорится в сообщении.
В компании также отметили, что "Яндекс" продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы. Кроме этого, компания будет работать с облачными технологиями, автономными автомобилями, технологиями искусственного интеллекта и другими перспективными направлениями.
Ранее в понедельник Yandex N.V. сообщил, что договорился о продаже "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов; Yandex N.V. также перестанет быть головной компанией группы. Закрытие сделки осуществится в два этапа: первый, как ожидается, завершится в первом полугодии 2024 года, второй - через семь недель после первого, после чего Yandex N.V. уйдет с Мосбиржи. Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и около 176 миллионов акций класса А Yandex N.V., которые как раз и торгуются сейчас на Мосбирже.
"Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.
В конце 2023 года компания "Яндекс" завершила регистрацию нового юрлица - МКАО "Яндекс" - на территории специального административного района (САР) острова Октябрьский Калининградской области, соответствующая запись была внесена в реестр САР.