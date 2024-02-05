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В Якутии после гибели двух детей при пожаре возбудили дело - РИА Новости, 05.02.2024
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11:01 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/yakutiya-1925433386.html
В Якутии после гибели двух детей при пожаре возбудили дело
В Якутии после гибели двух детей при пожаре возбудили дело - РИА Новости, 05.02.2024
В Якутии после гибели двух детей при пожаре возбудили дело
Уголовное дело возбуждено после гибели двух малолетних детей в результате пожара в частном доме в селе Верхневилюйск Якутии, сообщает пресс-служба СУСК России... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:01
2024-02-05T11:01
происшествия
россия
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ЯКУТСК, 5 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели двух малолетних детей в результате пожара в частном доме в селе Верхневилюйск Якутии, сообщает пресс-служба СУСК России по региону. Ранее сообщалось о том, что дети 2018 и 2021 годов рождения погибли в результате пожара в частном доме. Как уточнили в СК, в отделение реанимации с ожогами и признаками отравления угарным газом были доставлены двое братьев, 2 и 5 лет. Несмотря на усилия медиков, их не удалось спасти. "Вилюйским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), по факту гибели детей при пожаре в селе Верхневилюйск. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240127/sk-1923833346.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутии после гибели двух детей при пожаре возбудили дело

В Якутии после гибели двух детей в селе Верхневилюйск при пожаре возбудили дело

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных
Работа пожарных - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ЯКУТСК, 5 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели двух малолетних детей в результате пожара в частном доме в селе Верхневилюйск Якутии, сообщает пресс-служба СУСК России по региону.
Ранее сообщалось о том, что дети 2018 и 2021 годов рождения погибли в результате пожара в частном доме.
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Как уточнили в СК, в отделение реанимации с ожогами и признаками отравления угарным газом были доставлены двое братьев, 2 и 5 лет. Несмотря на усилия медиков, их не удалось спасти.
"Вилюйским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), по факту гибели детей при пожаре в селе Верхневилюйск. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего", - рассказали в пресс-службе.
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