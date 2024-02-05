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Эксперт прокомментировал обнаружение груза со взрывчаткой в Грузии - РИА Новости, 05.02.2024
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17:17 05.02.2024 (обновлено: 17:25 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/vzryvchatka-1925525475.html
Эксперт прокомментировал обнаружение груза со взрывчаткой в Грузии
Эксперт прокомментировал обнаружение груза со взрывчаткой в Грузии - РИА Новости, 05.02.2024
Эксперт прокомментировал обнаружение груза со взрывчаткой в Грузии
Маршрут перевозки взрывчатки из Украины в Россию, обнаруженный грузинскими силовиками, схож с тем, что использовался при подготовке теракта на Крымском мосту... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:17
2024-02-05T17:25
грузия
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россия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Маршрут перевозки взрывчатки из Украины в Россию, обнаруженный грузинскими силовиками, схож с тем, что использовался при подготовке теракта на Крымском мосту осенью 2022 года, а значит Киев в своих диверсиях опирается на агентуру в сопредельных с Россией государствах, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. В понедельник Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила о задержании груза с шестью единицами взрывных устройств, который был ввезен из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию через пункт пропуска "Сарфи" на микроавтобусе, принадлежащему гражданину Украины. Груз затем планировалось доставить в Воронеж. В СГБ сообщили, что взрывные устройства содержали пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. Согласно информации СГБ, к этому причастны граждане Грузии, Украины и Армении, а организатором был гражданин Украины и уроженец Батуми Андрей Шарашидзе. "Маршрут перевозки очень похож на тот, что использовался киевским режимом в 2022 году для теракта на Крымском мосту. Не думаю, что украинские спецслужбы решили поменять концепцию подготовки терактов - она их устраивает потому, что у них есть агентура в сопредельных с Россией странах", - сказал Гончаров. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По данным ФСБ, взрывное устройство, закамуфлированное в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны, тогда везли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.
https://ria.ru/20240125/predosterezhenie-1923421748.html
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грузия, украина, россия
Грузия, Украина, Россия
Эксперт прокомментировал обнаружение груза со взрывчаткой в Грузии

Эксперт: для теракта на Крымском мосту взрывчатку везли так, как сейчас в Грузии

© Фото : Служба госбезопасности ГрузииВзрывное устройство, направлявшееся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
Взрывное устройство, направлявшееся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Служба госбезопасности Грузии
Взрывное устройство, направлявшееся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Маршрут перевозки взрывчатки из Украины в Россию, обнаруженный грузинскими силовиками, схож с тем, что использовался при подготовке теракта на Крымском мосту осенью 2022 года, а значит Киев в своих диверсиях опирается на агентуру в сопредельных с Россией государствах, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
В понедельник Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила о задержании груза с шестью единицами взрывных устройств, который был ввезен из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию через пункт пропуска "Сарфи" на микроавтобусе, принадлежащему гражданину Украины. Груз затем планировалось доставить в Воронеж. В СГБ сообщили, что взрывные устройства содержали пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. Согласно информации СГБ, к этому причастны граждане Грузии, Украины и Армении, а организатором был гражданин Украины и уроженец Батуми Андрей Шарашидзе.
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"Маршрут перевозки очень похож на тот, что использовался киевским режимом в 2022 году для теракта на Крымском мосту. Не думаю, что украинские спецслужбы решили поменять концепцию подготовки терактов - она их устраивает потому, что у них есть агентура в сопредельных с Россией странах", - сказал Гончаров.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
По данным ФСБ, взрывное устройство, закамуфлированное в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны, тогда везли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.
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