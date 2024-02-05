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Лавров заявил об опасности провокации против дипломатов на выборах - РИА Новости, 05.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:34 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/vybory-1925540957.html
Лавров заявил об опасности провокации против дипломатов на выборах
Лавров заявил об опасности провокации против дипломатов на выборах - РИА Новости, 05.02.2024
Лавров заявил об опасности провокации против дипломатов на выборах
Москва уделяет повышенное внимание вопросам безопасности дипломатов в свете проведения голосования на выборах президента России за рубежом, вероятность... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T18:34
2024-02-05T18:34
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москва уделяет повышенное внимание вопросам безопасности дипломатов в свете проведения голосования на выборах президента России за рубежом, вероятность провокации возрастает многократно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы уделяем повышенное внимание вопросам безопасности наших дипломатов. Когда загранучреждение распахивает свои двери для проживающих за рубежом наших граждан и желающих голосовать, конечно, вероятность провокации возрастает многократно", - сказал он в ходе встречи с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой. Как отметил Лавров, министерство иностранных дел РФ будет оказывать всяческое содействие проведению выборов в новых субъектах России. "Центральный аппарат министерства будет оказывать всяческое содействие, при необходимости будем доукомплектовывать на период выборов соответствующие наши структуры в этих субъектах Российской Федерации", - добавил министр.
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политика, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров заявил об опасности провокации против дипломатов на выборах

Лавров: Россия уделяет особое внимание безопасности дипломатов на выборах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москва уделяет повышенное внимание вопросам безопасности дипломатов в свете проведения голосования на выборах президента России за рубежом, вероятность провокации возрастает многократно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы уделяем повышенное внимание вопросам безопасности наших дипломатов. Когда загранучреждение распахивает свои двери для проживающих за рубежом наших граждан и желающих голосовать, конечно, вероятность провокации возрастает многократно", - сказал он в ходе встречи с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой.
Как отметил Лавров, министерство иностранных дел РФ будет оказывать всяческое содействие проведению выборов в новых субъектах России. "Центральный аппарат министерства будет оказывать всяческое содействие, при необходимости будем доукомплектовывать на период выборов соответствующие наши структуры в этих субъектах Российской Федерации", - добавил министр.
Здание посольства Российской Федерации в Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Посольство в Финляндии попросило усилить меры безопасности во время выборов
Вчера, 13:14
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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