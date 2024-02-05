https://ria.ru/20240205/vybory-1925540957.html

Лавров заявил об опасности провокации против дипломатов на выборах

Лавров заявил об опасности провокации против дипломатов на выборах - РИА Новости, 05.02.2024

Лавров заявил об опасности провокации против дипломатов на выборах

Москва уделяет повышенное внимание вопросам безопасности дипломатов в свете проведения голосования на выборах президента России за рубежом, вероятность... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T18:34

2024-02-05T18:34

2024-02-05T18:34

выборы президента россии — 2024

политика

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москва уделяет повышенное внимание вопросам безопасности дипломатов в свете проведения голосования на выборах президента России за рубежом, вероятность провокации возрастает многократно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы уделяем повышенное внимание вопросам безопасности наших дипломатов. Когда загранучреждение распахивает свои двери для проживающих за рубежом наших граждан и желающих голосовать, конечно, вероятность провокации возрастает многократно", - сказал он в ходе встречи с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой. Как отметил Лавров, министерство иностранных дел РФ будет оказывать всяческое содействие проведению выборов в новых субъектах России. "Центральный аппарат министерства будет оказывать всяческое содействие, при необходимости будем доукомплектовывать на период выборов соответствующие наши структуры в этих субъектах Российской Федерации", - добавил министр.

https://ria.ru/20240205/posolstvo-1925470453.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)