https://ria.ru/20240205/volontery-1925458605.html
Волонтеры из Бурятии приезжают в Москву ухаживать за ранеными в госпиталях
Волонтеры из Бурятии приезжают в Москву ухаживать за ранеными в госпиталях - РИА Новости, 05.02.2024
Волонтеры из Бурятии приезжают в Москву ухаживать за ранеными в госпиталях
Волонтеры Бурятии посменно на две недели приезжают в Москву ухаживать за военными, которые проходят лечение в госпиталях, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:28
2024-02-05T12:28
2024-02-05T12:28
надежные люди
алексей цыденов
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 5 фев – РИА Новости. Волонтеры Бурятии посменно на две недели приезжают в Москву ухаживать за военными, которые проходят лечение в госпиталях, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. "Ежедневно волонтеры из районов республики навещают наших ребят, которые проходят лечение в госпиталях Москвы… Мы благодарны неравнодушным жителям республики, полномочному представительству Бурятии в Москве, которое организовало эту деятельность. Волонтеры из районов республики приезжают к ним на две недели. Комнаты отдыха полпредства стали своеобразным волонтерским пунктом", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, волонтеры каждый день с шести утра начинают готовить национальные бурятские блюда буузы и шулэн, затем раскладывают еду по контейнерам и в течение дня развозят раненым. "Девиз "Своих не бросаем" не на словах, а на деле доказывают жители Бурятии… Вместе мы сила! С таким тылом ничего не страшно", - подчеркнул Цыденов.
https://ria.ru/20240203/pomosch-1925224035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей цыденов, республика бурятия
Надежные люди, Алексей Цыденов, Республика Бурятия
Волонтеры из Бурятии приезжают в Москву ухаживать за ранеными в госпиталях
Цыденов: волонтеры из Бурятии приезжают в Москву ухаживать за ранеными военными
УЛАН-УДЭ, 5 фев – РИА Новости.
Волонтеры Бурятии посменно на две недели приезжают в Москву ухаживать за военными, которые проходят лечение в госпиталях, сообщил
глава Бурятии Алексей Цыденов.
"Ежедневно волонтеры из районов республики навещают наших ребят, которые проходят лечение в госпиталях Москвы… Мы благодарны неравнодушным жителям республики, полномочному представительству Бурятии в Москве, которое организовало эту деятельность. Волонтеры из районов республики приезжают к ним на две недели. Комнаты отдыха полпредства стали своеобразным волонтерским пунктом", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
По его словам, волонтеры каждый день с шести утра начинают готовить национальные бурятские блюда буузы и шулэн, затем раскладывают еду по контейнерам и в течение дня развозят раненым.
"Девиз "Своих не бросаем" не на словах, а на деле доказывают жители Бурятии… Вместе мы сила! С таким тылом ничего не страшно", - подчеркнул Цыденов.
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