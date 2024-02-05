https://ria.ru/20240205/volontery-1925458605.html

Волонтеры из Бурятии приезжают в Москву ухаживать за ранеными в госпиталях

Волонтеры из Бурятии приезжают в Москву ухаживать за ранеными в госпиталях - РИА Новости, 05.02.2024

Волонтеры из Бурятии приезжают в Москву ухаживать за ранеными в госпиталях

Волонтеры Бурятии посменно на две недели приезжают в Москву ухаживать за военными, которые проходят лечение в госпиталях, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:28

2024-02-05T12:28

2024-02-05T12:28

надежные люди

алексей цыденов

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 5 фев – РИА Новости. Волонтеры Бурятии посменно на две недели приезжают в Москву ухаживать за военными, которые проходят лечение в госпиталях, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. "Ежедневно волонтеры из районов республики навещают наших ребят, которые проходят лечение в госпиталях Москвы… Мы благодарны неравнодушным жителям республики, полномочному представительству Бурятии в Москве, которое организовало эту деятельность. Волонтеры из районов республики приезжают к ним на две недели. Комнаты отдыха полпредства стали своеобразным волонтерским пунктом", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, волонтеры каждый день с шести утра начинают готовить национальные бурятские блюда буузы и шулэн, затем раскладывают еду по контейнерам и в течение дня развозят раненым. "Девиз "Своих не бросаем" не на словах, а на деле доказывают жители Бурятии… Вместе мы сила! С таким тылом ничего не страшно", - подчеркнул Цыденов.

https://ria.ru/20240203/pomosch-1925224035.html

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей цыденов, республика бурятия