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В здании железнодорожного вокзала "Брянск-Орловский" горела кровля - РИА Новости, 05.02.2024
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08:31 05.02.2024 (обновлено: 08:41 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/vokzal-1925404227.html
В здании железнодорожного вокзала "Брянск-Орловский" горела кровля
В здании железнодорожного вокзала "Брянск-Орловский" горела кровля - РИА Новости, 05.02.2024
В здании железнодорожного вокзала "Брянск-Орловский" горела кровля
Возгорание кровли произошло в здании железнодорожного вокзала "Брянск- Орловский", эвакуировано 50 человек, пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в ГУ... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:31
2024-02-05T08:41
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брянск
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Возгорание кровли произошло в здании железнодорожного вокзала "Брянск- Орловский", эвакуировано 50 человек, пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Брянской области.По данным спасателей, информация о задымлении по адресу город Брянск, Володарский район, улица Речная, 2а поступила утром в понедельник в 07.39."К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты в составе трех отделений на пожарных автоцистернах и пожарной автолестнице. По прибытии установлено, что происходило горение на кровле в здании железнодорожного вокзала "Брянск- Орловский". В результате пожара пострадавших нет. Из зала ожидания эвакуировано 50 человек", – говорится в сообщении.Уточняется, что на тушение пожара подан один пожарный ручной ствол, пожар локализован в 07.49 на площади 1 квадратный метр, ликвидация произошла в 07.55 часов, причина пожара устанавливается.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянск
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Брянск
В здании железнодорожного вокзала "Брянск-Орловский" горела кровля

В здании вокзала "Брянск-Орловский" горела кровля, эвакуировали 50 человек

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Возгорание кровли произошло в здании железнодорожного вокзала "Брянск- Орловский", эвакуировано 50 человек, пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Брянской области.
По данным спасателей, информация о задымлении по адресу город Брянск, Володарский район, улица Речная, 2а поступила утром в понедельник в 07.39.
"К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты в составе трех отделений на пожарных автоцистернах и пожарной автолестнице. По прибытии установлено, что происходило горение на кровле в здании железнодорожного вокзала "Брянск- Орловский". В результате пожара пострадавших нет. Из зала ожидания эвакуировано 50 человек", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на тушение пожара подан один пожарный ручной ствол, пожар локализован в 07.49 на площади 1 квадратный метр, ликвидация произошла в 07.55 часов, причина пожара устанавливается.
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