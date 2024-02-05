https://ria.ru/20240205/vokzal-1925404227.html

В здании железнодорожного вокзала "Брянск-Орловский" горела кровля

В здании железнодорожного вокзала "Брянск-Орловский" горела кровля - РИА Новости, 05.02.2024

В здании железнодорожного вокзала "Брянск-Орловский" горела кровля

Возгорание кровли произошло в здании железнодорожного вокзала "Брянск- Орловский", эвакуировано 50 человек, пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в ГУ... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T08:31

2024-02-05T08:31

2024-02-05T08:41

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

брянск

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Возгорание кровли произошло в здании железнодорожного вокзала "Брянск- Орловский", эвакуировано 50 человек, пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Брянской области.По данным спасателей, информация о задымлении по адресу город Брянск, Володарский район, улица Речная, 2а поступила утром в понедельник в 07.39."К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты в составе трех отделений на пожарных автоцистернах и пожарной автолестнице. По прибытии установлено, что происходило горение на кровле в здании железнодорожного вокзала "Брянск- Орловский". В результате пожара пострадавших нет. Из зала ожидания эвакуировано 50 человек", – говорится в сообщении.Уточняется, что на тушение пожара подан один пожарный ручной ствол, пожар локализован в 07.49 на площади 1 квадратный метр, ликвидация произошла в 07.55 часов, причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20240205/pozhar-1925391529.html

брянск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянск