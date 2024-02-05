https://ria.ru/20240205/vkontakte-1925431996.html

Пользователи Вконтакте рассказали, как они относятся к високосному году

Пользователи Вконтакте рассказали, как они относятся к високосному году - РИА Новости, 05.02.2024

Пользователи Вконтакте рассказали, как они относятся к високосному году

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:58

2024-02-05T10:58

2024-02-05T10:58

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, верят ли они, что високосный год приносит неприятности. Варианты ответа были: да, верю; нет, не верю; верю только в себя и свои силы; затрудняюсь с ответом.В итоге большинство подписчиков ответили, что не верят в то, что високосный год приносит неприятности. Так ответили почти 40% подписчиков. Около 27% ответили, что верят в то, что високосный год приносит неприятности. Около 25% пользователей признались, что верят только в себя и свои силы.Около 10% опрошенных затруднились с ответом.Ранее опрос ВЦИОМ показал, что треть россиян (34%) верит, что високосный год приносит неприятности.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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