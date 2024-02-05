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Пользователи Вконтакте рассказали, как они относятся к високосному году - РИА Новости, 05.02.2024
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10:58 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/vkontakte-1925431996.html
Пользователи Вконтакте рассказали, как они относятся к високосному году
Пользователи Вконтакте рассказали, как они относятся к високосному году - РИА Новости, 05.02.2024
Пользователи Вконтакте рассказали, как они относятся к високосному году
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:58
2024-02-05T10:58
вконтакте
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, верят ли они, что високосный год приносит неприятности. Варианты ответа были: да, верю; нет, не верю; верю только в себя и свои силы; затрудняюсь с ответом.В итоге большинство подписчиков ответили, что не верят в то, что високосный год приносит неприятности. Так ответили почти 40% подписчиков. Около 27% ответили, что верят в то, что високосный год приносит неприятности. Около 25% пользователей признались, что верят только в себя и свои силы.Около 10% опрошенных затруднились с ответом.Ранее опрос ВЦИОМ показал, что треть россиян (34%) верит, что високосный год приносит неприятности.
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353
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вконтакте
ВКонтакте

Пользователи Вконтакте рассказали, как они относятся к високосному году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНовогодняя инсталляция на одной из улиц в Казани
Новогодняя инсталляция на одной из улиц в Казани - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, верят ли они, что високосный год приносит неприятности. Варианты ответа были: да, верю; нет, не верю; верю только в себя и свои силы; затрудняюсь с ответом.
В итоге большинство подписчиков ответили, что не верят в то, что високосный год приносит неприятности. Так ответили почти 40% подписчиков. Около 27% ответили, что верят в то, что високосный год приносит неприятности. Около 25% пользователей признались, что верят только в себя и свои силы.Около 10% опрошенных затруднились с ответом.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что треть россиян (34%) верит, что високосный год приносит неприятности.
 
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