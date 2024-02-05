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В Перми проверяют видео, где студент техникума бьет педагога - РИА Новости, 05.02.2024
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17:54 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/video-1925532083.html
В Перми проверяют видео, где студент техникума бьет педагога
В Перми проверяют видео, где студент техникума бьет педагога - РИА Новости, 05.02.2024
В Перми проверяют видео, где студент техникума бьет педагога
Министерство образования и науки Пермского края проверяет достоверность видео, на котором якобы учащийся местного авиационного техникума бьет стулом... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:54
2024-02-05T17:54
происшествия
пермский край
пермь
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ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Министерство образования и науки Пермского края проверяет достоверность видео, на котором якобы учащийся местного авиационного техникума бьет стулом преподавателя, предварительно установлено, что события происходят не в Перми, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в Telegram-канале "ЧП Пермь. Новости" было опубликовано видео, на котором, видимо, учащийся сначала кричит на мужчину, похожего на педагога, а потом с силой бьет его стулом. Пострадавший от удара отлетает в сторону. Уточняется, что ролик снят в спортивном зале авиационного техникума в Перми. "Сейчас проверяем видео на фейк: в пермском авиатехникуме нет такого спортзала. Также преподаватель не из этого учебного заведения", - рассказали в министерстве.
https://ria.ru/20230908/skotch-1895017915.html
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происшествия, пермский край, пермь
Происшествия, Пермский край, Пермь
В Перми проверяют видео, где студент техникума бьет педагога

Пермские власти проверяют на фейк видео, где студент техникума бьет педагога

CC BY-SA 4.0 / Дмитрий / Драматический театр с высоты / Cropped imageПермь
Пермь - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий / Драматический театр с высоты / Cropped image
Пермь. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Министерство образования и науки Пермского края проверяет достоверность видео, на котором якобы учащийся местного авиационного техникума бьет стулом преподавателя, предварительно установлено, что события происходят не в Перми, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в Telegram-канале "ЧП Пермь. Новости" было опубликовано видео, на котором, видимо, учащийся сначала кричит на мужчину, похожего на педагога, а потом с силой бьет его стулом. Пострадавший от удара отлетает в сторону. Уточняется, что ролик снят в спортивном зале авиационного техникума в Перми.
"Сейчас проверяем видео на фейк: в пермском авиатехникуме нет такого спортзала. Также преподаватель не из этого учебного заведения", - рассказали в министерстве.
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ПроисшествияПермский крайПермь
 
 
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