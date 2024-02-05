https://ria.ru/20240205/video-1925532083.html

В Перми проверяют видео, где студент техникума бьет педагога

В Перми проверяют видео, где студент техникума бьет педагога - РИА Новости, 05.02.2024

В Перми проверяют видео, где студент техникума бьет педагога

Министерство образования и науки Пермского края проверяет достоверность видео, на котором якобы учащийся местного авиационного техникума бьет стулом... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:54

2024-02-05T17:54

2024-02-05T17:54

происшествия

пермский край

пермь

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ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Министерство образования и науки Пермского края проверяет достоверность видео, на котором якобы учащийся местного авиационного техникума бьет стулом преподавателя, предварительно установлено, что события происходят не в Перми, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в Telegram-канале "ЧП Пермь. Новости" было опубликовано видео, на котором, видимо, учащийся сначала кричит на мужчину, похожего на педагога, а потом с силой бьет его стулом. Пострадавший от удара отлетает в сторону. Уточняется, что ролик снят в спортивном зале авиационного техникума в Перми. "Сейчас проверяем видео на фейк: в пермском авиатехникуме нет такого спортзала. Также преподаватель не из этого учебного заведения", - рассказали в министерстве.

https://ria.ru/20230908/skotch-1895017915.html

пермский край

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пермский край, пермь