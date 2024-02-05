https://ria.ru/20240205/video-1925532083.html
В Перми проверяют видео, где студент техникума бьет педагога
В Перми проверяют видео, где студент техникума бьет педагога - РИА Новости, 05.02.2024
В Перми проверяют видео, где студент техникума бьет педагога
Министерство образования и науки Пермского края проверяет достоверность видео, на котором якобы учащийся местного авиационного техникума бьет стулом... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:54
2024-02-05T17:54
2024-02-05T17:54
происшествия
пермский край
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564356979_0:276:3080:2008_1920x0_80_0_0_52040000ea5b50a75b66f0fbf40eae42.jpg
ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Министерство образования и науки Пермского края проверяет достоверность видео, на котором якобы учащийся местного авиационного техникума бьет стулом преподавателя, предварительно установлено, что события происходят не в Перми, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в Telegram-канале "ЧП Пермь. Новости" было опубликовано видео, на котором, видимо, учащийся сначала кричит на мужчину, похожего на педагога, а потом с силой бьет его стулом. Пострадавший от удара отлетает в сторону. Уточняется, что ролик снят в спортивном зале авиационного техникума в Перми. "Сейчас проверяем видео на фейк: в пермском авиатехникуме нет такого спортзала. Также преподаватель не из этого учебного заведения", - рассказали в министерстве.
https://ria.ru/20230908/skotch-1895017915.html
пермский край
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564356979_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_68680f1e063739f91cd9a3dfc51a9568.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, пермь
Происшествия, Пермский край, Пермь
В Перми проверяют видео, где студент техникума бьет педагога
Пермские власти проверяют на фейк видео, где студент техникума бьет педагога
ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Министерство образования и науки Пермского края проверяет достоверность видео, на котором якобы учащийся местного авиационного техникума бьет стулом преподавателя, предварительно установлено, что события происходят не в Перми, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в Telegram-канале "ЧП Пермь. Новости" было опубликовано видео, на котором, видимо, учащийся сначала кричит на мужчину, похожего на педагога, а потом с силой бьет его стулом. Пострадавший от удара отлетает в сторону. Уточняется, что ролик снят в спортивном зале авиационного техникума в Перми.
"Сейчас проверяем видео на фейк: в пермском авиатехникуме нет такого спортзала. Также преподаватель не из этого учебного заведения", - рассказали в министерстве.
Преподаватель уфимского колледжа обмотала студента скотчем