https://ria.ru/20240205/vengriya-1925529497.html

В Венгрии заявили, что не видят смысла в расширении санкций против России

В Венгрии заявили, что не видят смысла в расширении санкций против России - РИА Новости, 05.02.2024

В Венгрии заявили, что не видят смысла в расширении санкций против России

Венгрия не поддержит санкции, касающиеся энергетического сектора, атомной промышленности и внешних отношений ЕС, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:39

2024-02-05T17:39

2024-02-05T17:57

в мире

венгрия

евросоюз

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b10a417c50b46d085eb3c6052d217ce9.jpg

БУДАПЕШТ, 5 фев - РИА Новости. Венгрия не поддержит санкции, касающиеся энергетического сектора, атомной промышленности и внешних отношений ЕС, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Сийярто сообщил, что провел телефонный разговор с эстонским коллегой Маргусом Цахкной, пригласил того в Будапешт."Позиция Венгрии в отношении санкций однозначна: мы видим, что политика санкций провалилась, поэтому не видим смысла в дальнейшем принятии санкций... Венгрия не примет никакого рода санкций, касающихся энергетики, атомной промышленности и угрожающих внешним отношениям ЕС с другими странами", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.По словам главы венгерского МИД, принятие "демонстрационного пакета антироссийских санкций" в феврале из-за российской спецоперации на Украине "сделало бы эту часть деятельности ЕС более несерьезной".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября 2022 года заявлял, что его страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Европа, как отмечал венгерский премьер, пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240205/sanktsii-1925517484.html

https://ria.ru/20240205/g7-1925459099.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, венгрия, евросоюз, петер сийярто