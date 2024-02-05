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Пермский край презентовал потенциал в индонезийском университете "Персада" - РИА Новости, 05.02.2024
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13:28 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/universitet-1925472290.html
Пермский край презентовал потенциал в индонезийском университете "Персада"
Пермский край презентовал потенциал в индонезийском университете "Персада" - РИА Новости, 05.02.2024
Пермский край презентовал потенциал в индонезийском университете "Персада"
В рамках официального визита в Республику Индонезию представители делегации Пермского края посетили Национальный университет "Персада" в Джакарте; в ходе... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:28
2024-02-05T13:28
пермский край
дмитрий махонин
индонезия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В рамках официального визита в Республику Индонезию представители делегации Пермского края посетили Национальный университет "Персада" в Джакарте; в ходе встречи были презентованы перспективы партнерства в области науки с научно-образовательным центром "Рациональное недропользование" (Пермский НОЦ), сообщает пресс-служба правительства края. В рамках визита состоялась встреча заместителя председателя правительства, министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова и ректора университета, профессора Ир. Шри Астути Индрияти. В ходе нее стороны обсудили планы и перспективы сотрудничества, реализацию совместных проектов в научно-технической сфере и обмен студентами. Пермский НОЦ "Рациональное недропользование" объединяет ведущие пермские вузы, научные организации и предприятия реального сектора. Его деятельность ориентирована на решение прикладных задач импортозамещения в актуальных направлениях: цифровизация нефтегазодобычи, добычи полезных ископаемых, инновационные технологии в химии, машиностроении, говорится в сообщении. "Участники и индустриальные партнеры Пермского НОЦ обладают очень сильными компетенциями в сфере добычи нефти и твердых полезных ископаемых и готовы делиться не только своими знаниями в этой сфере, но и вести совместные исследования в этих направлениях, – отметил Кирилл Вяткин. – Российские образовательные программы, реализуемые ведущими пермскими вузами, могут быть привлекательны для студентов из Индонезии и Юго-Восточной Азии в целом. Это значит, что перспективными могут оказаться и планы по организации студенческого обмена", - рассказал заместитель директора центра Кирилл Вяткин, слова которого привели в пресс-службе. Представители делегации Пермского края заявили о том, что регион заинтересован, чтобы совместно с учебными учреждениями и профильными ведомствами Индонезии готовить специалистов для местных филиалов прикамских компаний. В Индонезийском национальном университете выразили заинтересованность в обучении студентов бакалавриата и магистратуры, а также во взаимодействии в рамках будущего межвузовского Кампуса международного уровня. Кроме того, представители университета проявили интерес к разработанным международным программам дополнительного профессионального образования для преподавателей и менеджеров нефтедобывающих компаний Республики Индонезия, добавили в пресс-службе. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что Пермский край ежегодно развивает и расширяет международное сотрудничество в образовании. Поддерживаются международные научные проекты, студенты активно участвуют в образовательных программах других стран.
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пермский край, дмитрий махонин, индонезия
Пермский край, Дмитрий Махонин, Индонезия

Пермский край презентовал потенциал в индонезийском университете "Персада"

© Фото : сайт Губернатора и Правительства Пермского краяПредставители делегации Пермского края во время посещения Национального университета "Персада" в Джакарте
Представители делегации Пермского края во время посещения Национального университета Персада в Джакарте - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : сайт Губернатора и Правительства Пермского края
Представители делегации Пермского края во время посещения Национального университета "Персада" в Джакарте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В рамках официального визита в Республику Индонезию представители делегации Пермского края посетили Национальный университет "Персада" в Джакарте; в ходе встречи были презентованы перспективы партнерства в области науки с научно-образовательным центром "Рациональное недропользование" (Пермский НОЦ), сообщает пресс-служба правительства края.
В рамках визита состоялась встреча заместителя председателя правительства, министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова и ректора университета, профессора Ир. Шри Астути Индрияти. В ходе нее стороны обсудили планы и перспективы сотрудничества, реализацию совместных проектов в научно-технической сфере и обмен студентами.
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Пермский НОЦ "Рациональное недропользование" объединяет ведущие пермские вузы, научные организации и предприятия реального сектора. Его деятельность ориентирована на решение прикладных задач импортозамещения в актуальных направлениях: цифровизация нефтегазодобычи, добычи полезных ископаемых, инновационные технологии в химии, машиностроении, говорится в сообщении.
"Участники и индустриальные партнеры Пермского НОЦ обладают очень сильными компетенциями в сфере добычи нефти и твердых полезных ископаемых и готовы делиться не только своими знаниями в этой сфере, но и вести совместные исследования в этих направлениях, – отметил Кирилл Вяткин. – Российские образовательные программы, реализуемые ведущими пермскими вузами, могут быть привлекательны для студентов из Индонезии и Юго-Восточной Азии в целом. Это значит, что перспективными могут оказаться и планы по организации студенческого обмена", - рассказал заместитель директора центра Кирилл Вяткин, слова которого привели в пресс-службе.
Представители делегации Пермского края заявили о том, что регион заинтересован, чтобы совместно с учебными учреждениями и профильными ведомствами Индонезии готовить специалистов для местных филиалов прикамских компаний.
В Индонезийском национальном университете выразили заинтересованность в обучении студентов бакалавриата и магистратуры, а также во взаимодействии в рамках будущего межвузовского Кампуса международного уровня. Кроме того, представители университета проявили интерес к разработанным международным программам дополнительного профессионального образования для преподавателей и менеджеров нефтедобывающих компаний Республики Индонезия, добавили в пресс-службе.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что Пермский край ежегодно развивает и расширяет международное сотрудничество в образовании. Поддерживаются международные научные проекты, студенты активно участвуют в образовательных программах других стран.
 
Пермский крайДмитрий МахонинИндонезия
 
 
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