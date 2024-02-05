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СМИ: на Западе нервничают из-за возможных перестановок на Украине - РИА Новости, 05.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:46 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925507110.html
СМИ: на Западе нервничают из-за возможных перестановок на Украине
СМИ: на Западе нервничают из-за возможных перестановок на Украине - РИА Новости, 05.02.2024
СМИ: на Западе нервничают из-за возможных перестановок на Украине
Западные союзники Киева "нервничают из-за возможных перестановок" в военном руководстве Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на двух официальных лиц РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:46
2024-02-05T15:46
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
в мире
ситуация в днр и лнр
g7
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Западные союзники Киева "нервничают из-за возможных перестановок" в военном руководстве Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на двух официальных лиц из стран G7, которые поставляют вооружение Украине. "Западные партнеры Украины нервничают из-за надвигающихся перестановок... они опасаются из-за популярности Залужного среди рядовых украинских военнослужащих и обычного населения, это может привести к бурной негативной реакции в то время, когда необходимо единство", - говорится в материале издания. Financial Times отмечает, что смена украинского военного руководства может произойти в "критический момент" в конфликте, в том числе, когда украинским войскам приходится экономить боеприпасы, а западные партнеры задерживают поставки Киеву. Кроме того, издание добавляет, что Владимир Зеленский дал главкому ВСУ Валерию Залужному понять, что независимо от того, примет ли он предложения о новой должности, он все равно будет отправлен в отставку. Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе Главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщал в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники. США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, отмечала СВР РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html
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украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр, g7
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР, G7
СМИ: на Западе нервничают из-за возможных перестановок на Украине

FT: на Западе нервничают из-за возможных перестановок украинских военачальников

© Фото : VladiMensЗдание Министерства обороны Украины
Здание Министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : VladiMens
Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Западные союзники Киева "нервничают из-за возможных перестановок" в военном руководстве Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на двух официальных лиц из стран G7, которые поставляют вооружение Украине.
"Западные партнеры Украины нервничают из-за надвигающихся перестановок... они опасаются из-за популярности Залужного среди рядовых украинских военнослужащих и обычного населения, это может привести к бурной негативной реакции в то время, когда необходимо единство", - говорится в материале издания.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Последний бой Зеленского. Почему Залужный не ушел в отставку
31 января, 08:00
Financial Times отмечает, что смена украинского военного руководства может произойти в "критический момент" в конфликте, в том числе, когда украинским войскам приходится экономить боеприпасы, а западные партнеры задерживают поставки Киеву. Кроме того, издание добавляет, что Владимир Зеленский дал главкому ВСУ Валерию Залужному понять, что независимо от того, примет ли он предложения о новой должности, он все равно будет отправлен в отставку. Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе Главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщал в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Устроят ли американцы переворот на Украине
Вчера, 08:00
США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, отмечала СВР РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Украине меняют коней извне
31 января, 08:00
 
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