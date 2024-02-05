Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил правительству и РЖД обеспечить вывоз угля из Сибири - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/ugol-1925504633.html
Путин поручил правительству и РЖД обеспечить вывоз угля из Сибири
Путин поручил правительству и РЖД обеспечить вывоз угля из Сибири - РИА Новости, 05.02.2024
Путин поручил правительству и РЖД обеспечить вывоз угля из Сибири
Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и его первому заместителю Андрею Белозерову принять меры по обеспечению... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:32
2024-02-05T15:32
кемеровская область
сергей цивилев
владимир путин
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915751067_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_a6586f400a48a21383df856762306438.jpg
КЕМЕРОВО, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и его первому заместителю Андрею Белозерову принять меры по обеспечению в 2024 году вывоза угольной продукции из регионов Сибири, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области, текст поручения был обнародован на заседании правительства Кузбасса. "Поручение М. В. Мишустину, О. В. Белозерову. Примите меры по обеспечению в 2024 году вывоза угольной продукции на экспорт из Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Иркутской области и Кемеровской области - Кузбасса железнодорожным транспортом в восточном направлении в объемах, определенных соглашениями между открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и высшими должностными лицами указанных субъектов Российской Федерации по итогам совещания у первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Белоусова А.Р", - говорится в документе, подписанном президентом. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подчеркнул, что таким образом глава государства демонстрирует свое отношение к угольщикам и понимание всей серьезности ситуации. "Осенью прошлого года мы очень активно боролись за вывоз угля из Кузбасса. В конце декабря я подписал соглашение об отправке в 2024 году каменного угля на экспорт в восточном направлении не менее 54,1 миллиона тонн. Теперь есть жесткое поручение президента Владимира Путина о выполнении условий соглашения. Это будет стоять на контроле у главы государства. С учетом того, что нам также дали дополнительно квоты на вывоз металла, на продукцию химической промышленности и агропрома, обеспечены хорошие условия для развития нашей экономики, нашего Кузбасса", - заявил Цивилев. В условиях санкций вывоз угля в восточном направлении стал ключевым фактором поддержки угольных компаний. Однако дефицит провозной способности Восточного полигона ОАО "РЖД" и рост грузопотока предприятий западной части России, переориентирующих поставки с рынков Европы в страны Азии, не позволял вывезти необходимые объемы угля из Кузбасса. Так, в 2022 году из запланированных соглашением 53 миллионов тонн было вывезено всего 47,9 миллиона тонн, в 2023 году - 52,75 миллиона тонн. Цивилев подчеркнул, что над решением проблемы экспортных перевозок в восточном направлении активно работает комиссия Госсовета по направлению "Энергетика".
https://ria.ru/20240205/kuzbass-1925476460.html
https://ria.ru/20240201/koridor-1924699060.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915751067_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_caeb45c672d9e3eda2c12c0934036465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, сергей цивилев, владимир путин, ржд
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Владимир Путин, РЖД

Путин поручил правительству и РЖД обеспечить вывоз угля из Сибири

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и его первому заместителю Андрею Белозерову принять меры по обеспечению в 2024 году вывоза угольной продукции из регионов Сибири, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области, текст поручения был обнародован на заседании правительства Кузбасса.
"Поручение М. В. Мишустину, О. В. Белозерову. Примите меры по обеспечению в 2024 году вывоза угольной продукции на экспорт из Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Иркутской области и Кемеровской области - Кузбасса железнодорожным транспортом в восточном направлении в объемах, определенных соглашениями между открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и высшими должностными лицами указанных субъектов Российской Федерации по итогам совещания у первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Белоусова А.Р", - говорится в документе, подписанном президентом.
Деньги - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Цивилев: 100 сельских педагогов Кузбасса получат по 1 млн руб
Вчера, 13:42
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подчеркнул, что таким образом глава государства демонстрирует свое отношение к угольщикам и понимание всей серьезности ситуации.
"Осенью прошлого года мы очень активно боролись за вывоз угля из Кузбасса. В конце декабря я подписал соглашение об отправке в 2024 году каменного угля на экспорт в восточном направлении не менее 54,1 миллиона тонн. Теперь есть жесткое поручение президента Владимира Путина о выполнении условий соглашения. Это будет стоять на контроле у главы государства. С учетом того, что нам также дали дополнительно квоты на вывоз металла, на продукцию химической промышленности и агропрома, обеспечены хорошие условия для развития нашей экономики, нашего Кузбасса", - заявил Цивилев.
В условиях санкций вывоз угля в восточном направлении стал ключевым фактором поддержки угольных компаний. Однако дефицит провозной способности Восточного полигона ОАО "РЖД" и рост грузопотока предприятий западной части России, переориентирующих поставки с рынков Европы в страны Азии, не позволял вывезти необходимые объемы угля из Кузбасса. Так, в 2022 году из запланированных соглашением 53 миллионов тонн было вывезено всего 47,9 миллиона тонн, в 2023 году - 52,75 миллиона тонн.
Цивилев подчеркнул, что над решением проблемы экспортных перевозок в восточном направлении активно работает комиссия Госсовета по направлению "Энергетика".
Кедровский угольный разрез - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Цивилев предложил создать транспортный коридор в Китай через Кузбасс
1 февраля, 01:23
 
Кемеровская областьСергей ЦивилевВладимир ПутинРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала