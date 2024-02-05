https://ria.ru/20240205/ufa-1925528783.html

Жителя Уфы, бросившего собаку на вокзале, привлекут к ответственности

Жителя Уфы, бросившего собаку на вокзале, привлекут к ответственности - РИА Новости, 05.02.2024

Жителя Уфы, бросившего собаку на вокзале, привлекут к ответственности

Уфимца, который бросил американского стаффордширского терьера на железнодорожном вокзале, думая, что его не пустят с ним в поезд, привлекут к ответственности,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:37

2024-02-05T17:37

2024-02-05T17:37

происшествия

уфа

россия

тюмень

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УФА, 5 фев – РИА Новости. Уфимца, который бросил американского стаффордширского терьера на железнодорожном вокзале, думая, что его не пустят с ним в поезд, привлекут к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте. Инцидент с бойцовской собакой произошел в железнодорожном вокзале Уфы. Пассажир поезда сообщением Тюмень – Махачкала спросил продавщицу сувенирного киоска, не нужен ли кому-нибудь американский стаффордширский терьер. А когда женщина дала отрицательный ответ, мужчина просто вручил ей поводок и ушел. Брошенного терьера женщина передала полицейским на транспорте, которые забрали собаку в комнату полиции, установили личность хозяина и передали животное его родственникам. Сам владелец объяснил свой поступок тем, что его бы не пустили с животным в вагон, а в том, что за собакой приедут родственники, он не сомневался. "Полиция на транспорте проводит по данному факту проверку, будут опрошены свидетели. Хозяин собаки, бросивший его на вокзале, будет привлечен к ответственности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте. В пресс-службе рассказали, что правоохранители заботились о брошенной бойцовской собаке с вечера до полудня следующего дня, пока за ним не приехали: кормили, поили, уложили спать.

https://ria.ru/20210128/sobaki-1594944819.html

https://ria.ru/20240119/khatiko-1922244013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, уфа, россия, тюмень