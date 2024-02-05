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Жительнице пермской деревни вынесли приговор за убийство отца
Жительнице пермской деревни вынесли приговор за убийство отца - РИА Новости, 05.02.2024
Жительнице пермской деревни вынесли приговор за убийство отца
Жительницу пермской деревни Малые Кусты суд отправил на 5,5 лет в колонию за убийство отца, сообщает пресс-служба краевого суда. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:46
2024-02-05T16:46
2024-02-05T16:47
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ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Жительницу пермской деревни Малые Кусты суд отправил на 5,5 лет в колонию за убийство отца, сообщает пресс-служба краевого суда. По данным суда, осенью 2023 года дочь с отцом во время посиделок за столом, которые сопровождались распитием спиртного, поссорились. Разгневанная женщина схватила табуретку и ударила ею отца по голове. На этом она не успокоилась и стала колотить папу ножом в спину. На заседании женщина пояснила, что не хотела убивать отца. По ее словам, у мужчины был буйный нрав, он применял насилие к ней и внукам, к супруге. "Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что женщине назначено пять лет шесть месяцев исправительной колонии общего режима.
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Жительнице пермской деревни вынесли приговор за убийство отца
Жительницу пермской деревни Малые Кусты осудили на 5,5 года за убийство отца
ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Жительницу пермской деревни Малые Кусты суд отправил на 5,5 лет в колонию за убийство отца, сообщает пресс-служба краевого суда.
По данным суда, осенью 2023 года дочь с отцом во время посиделок за столом, которые сопровождались распитием спиртного, поссорились. Разгневанная женщина схватила табуретку и ударила ею отца по голове. На этом она не успокоилась и стала колотить папу ножом в спину. На заседании женщина пояснила, что не хотела убивать отца. По ее словам, у мужчины был буйный нрав, он применял насилие к ней и внукам, к супруге.
«
"Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что женщине назначено пять лет шесть месяцев исправительной колонии общего режима.
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