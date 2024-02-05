https://ria.ru/20240205/ubezhische-1925575208.html

Задержанный в Аргентине по запросу Киева россиянин попросил об убежище

Задержанный в Аргентине по запросу Киева россиянин попросил об убежище - РИА Новости, 05.02.2024

Задержанный в Аргентине по запросу Киева россиянин попросил об убежище

Защита россиянина, ожидающего суда в Аргентине по выдаче Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища, сообщила РИА Новости заведующая... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T23:56

2024-02-05T23:56

2024-02-05T23:56

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аргентина

киев

украина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Защита россиянина, ожидающего суда в Аргентине по выдаче Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова. Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева, ожидается суд по вопросу его возможной выдачи Украине. "Находимся в постоянном контакте с Чуркиным. Его обвиняют в "заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения". У россиянина есть аргентинский адвокат, который защищает его интересы и который подал прошение о предоставлении Чуркину политического убежища", - сказала Пустовалова. "Со своей стороны, консульский отдел посольства России в Аргентине готов оказать российскому гражданину юридическую помощь в рамках своей компетенции", - добавила она.

https://ria.ru/20240202/churkin-1924989482.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, аргентина, киев, украина