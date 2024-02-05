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Задержанный в Аргентине по запросу Киева россиянин попросил об убежище - РИА Новости, 05.02.2024
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23:56 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/ubezhische-1925575208.html
Задержанный в Аргентине по запросу Киева россиянин попросил об убежище
Задержанный в Аргентине по запросу Киева россиянин попросил об убежище - РИА Новости, 05.02.2024
Задержанный в Аргентине по запросу Киева россиянин попросил об убежище
Защита россиянина, ожидающего суда в Аргентине по выдаче Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища, сообщила РИА Новости заведующая... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T23:56
2024-02-05T23:56
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Защита россиянина, ожидающего суда в Аргентине по выдаче Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова. Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева, ожидается суд по вопросу его возможной выдачи Украине. "Находимся в постоянном контакте с Чуркиным. Его обвиняют в "заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения". У россиянина есть аргентинский адвокат, который защищает его интересы и который подал прошение о предоставлении Чуркину политического убежища", - сказала Пустовалова. "Со своей стороны, консульский отдел посольства России в Аргентине готов оказать российскому гражданину юридическую помощь в рамках своей компетенции", - добавила она.
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в мире, аргентина, киев, украина
В мире, Аргентина, Киев, Украина
Задержанный в Аргентине по запросу Киева россиянин попросил об убежище

Россиянин, ждущий суда в Аргентине по выдаче Киеву, подал прошение об убежище

© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Защита россиянина, ожидающего суда в Аргентине по выдаче Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова.
Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева, ожидается суд по вопросу его возможной выдачи Украине.
«
"Находимся в постоянном контакте с Чуркиным. Его обвиняют в "заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения". У россиянина есть аргентинский адвокат, который защищает его интересы и который подал прошение о предоставлении Чуркину политического убежища", - сказала Пустовалова.
«
"Со своей стороны, консульский отдел посольства России в Аргентине готов оказать российскому гражданину юридическую помощь в рамках своей компетенции", - добавила она.
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