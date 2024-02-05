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Жительнице Алтая, избившей новорожденную дочь, грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 05.02.2024
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17:13 05.02.2024 (обновлено: 17:14 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/tyurma-1925525149.html
Жительнице Алтая, избившей новорожденную дочь, грозит до десяти лет тюрьмы
Жительнице Алтая, избившей новорожденную дочь, грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 05.02.2024
Жительнице Алтая, избившей новорожденную дочь, грозит до десяти лет тюрьмы
До 10 лет тюрьмы грозит молодой матери, которая избила свою новорожденную дочь прямо в кризисном центре в Алтайском крае, в ближайшее время женщина предстанет... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:13
2024-02-05T17:14
происшествия
алтайский край
россия
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БАРНАУЛ, 5 фев - РИА Новости. До 10 лет тюрьмы грозит молодой матери, которая избила свою новорожденную дочь прямо в кризисном центре в Алтайском крае, в ближайшее время женщина предстанет перед судом, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы Поспелихинского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего)... Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметила Антошкина. Наказание по этой статье может достигать 10 лет тюрьмы. "Установлено, что в ноябре 2023 года новорожденная девочка и ее мать с целью получения психологической помощи находились в кризисном центре для женщин в городе Барнауле. Следствие пришло к выводу, что во время нахождения в учреждении мать неоднократно наносила дочери удары по голове и телу, объясняя это тем, что не могла успокоить ее", - говорится в сообщении. Девочку госпитализировали с различными травмами. Как отмечают в СУСК по региону, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, однако здоровью причинен тяжкий вред. Девочку передали отцу для дальнейшего воспитания.
https://ria.ru/20240202/student-1925008845.html
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происшествия, алтайский край, россия, барнаул
Происшествия, Алтайский край, Россия, Барнаул
Жительнице Алтая, избившей новорожденную дочь, грозит до десяти лет тюрьмы

Матери, избившей новорожденную в кризисном центре, грозит до 10 лет тюрьмы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БАРНАУЛ, 5 фев - РИА Новости. До 10 лет тюрьмы грозит молодой матери, которая избила свою новорожденную дочь прямо в кризисном центре в Алтайском крае, в ближайшее время женщина предстанет перед судом, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
«
"Прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы Поспелихинского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего)... Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметила Антошкина.
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Наказание по этой статье может достигать 10 лет тюрьмы.
«
"Установлено, что в ноябре 2023 года новорожденная девочка и ее мать с целью получения психологической помощи находились в кризисном центре для женщин в городе Барнауле. Следствие пришло к выводу, что во время нахождения в учреждении мать неоднократно наносила дочери удары по голове и телу, объясняя это тем, что не могла успокоить ее", - говорится в сообщении.
Девочку госпитализировали с различными травмами. Как отмечают в СУСК по региону, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, однако здоровью причинен тяжкий вред. Девочку передали отцу для дальнейшего воспитания.
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