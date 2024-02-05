https://ria.ru/20240205/turtsiya-1925423766.html

Турция планирует побить рекорд по числу туристов из России

Турция планирует побить рекорд по числу туристов из России - РИА Новости, 05.02.2024

Турция планирует побить рекорд по числу туристов из России

Турецкая туристическая индустрия ожидает, что в 2024 году удастся установить новый рекорд по числу прибывших в страну российских туристов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:37

2024-02-05T11:37

2024-02-05T11:38

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СТАМБУЛ, 5 фев - РИА Новости. Турецкая туристическая индустрия ожидает, что в 2024 году удастся установить новый рекорд по числу прибывших в страну российских туристов, заявил РИА Новости советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык. Турцию по итогам 2023 года посетили 56,7 миллиона туристов, граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. "Мы ожидаем, что рекорд по числу прибывших из России туристов будет в этом году побит", - отметил Айык. Рекорд по числу посетивших Турцию российских туристов был установлен в 2019 году - тогда на курорты страны прибыли более семи миллионов 17 тысяч россиян из 51,7 миллиона туристов. Айык подчеркнул намерение Анкары побить "допандемийный" рекорд. По его словам, турецкий рынок привлекателен для туристов из РФ благодаря высокому качеству предоставляемых услуг. "Не стоит забывать, что многие из приезжающих к нам российских туристов поехали в свой первый заграничный отпуск именно в Турцию, для них это важно, они считают Турцию вторым домом, а мы стремимся обеспечить для дорогих гостей наивысший уровень сервиса. Думаю, мы всегда на один шаг впереди других туристических направлений, мы будем прилагать максимум усилий, чтобы и дальше оставаться на этой позиции", - отметил советник мэра Антальи.

https://ria.ru/20240131/turtsiya-1924526054.html

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