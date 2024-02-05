Рейтинг@Mail.ru
Турция планирует побить рекорд по числу туристов из России - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:37 05.02.2024 (обновлено: 11:38 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/turtsiya-1925423766.html
Турция планирует побить рекорд по числу туристов из России
Турция планирует побить рекорд по числу туристов из России - РИА Новости, 05.02.2024
Турция планирует побить рекорд по числу туристов из России
Турецкая туристическая индустрия ожидает, что в 2024 году удастся установить новый рекорд по числу прибывших в страну российских туристов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:37
2024-02-05T11:38
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турция
анталья (провинция)
куда можно лететь
отдых на море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576795234_0:149:3123:1906_1920x0_80_0_0_a36fcc8ace597388f6026720aaa89550.jpg
СТАМБУЛ, 5 фев - РИА Новости. Турецкая туристическая индустрия ожидает, что в 2024 году удастся установить новый рекорд по числу прибывших в страну российских туристов, заявил РИА Новости советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык. Турцию по итогам 2023 года посетили 56,7 миллиона туристов, граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. "Мы ожидаем, что рекорд по числу прибывших из России туристов будет в этом году побит", - отметил Айык. Рекорд по числу посетивших Турцию российских туристов был установлен в 2019 году - тогда на курорты страны прибыли более семи миллионов 17 тысяч россиян из 51,7 миллиона туристов. Айык подчеркнул намерение Анкары побить "допандемийный" рекорд. По его словам, турецкий рынок привлекателен для туристов из РФ благодаря высокому качеству предоставляемых услуг. "Не стоит забывать, что многие из приезжающих к нам российских туристов поехали в свой первый заграничный отпуск именно в Турцию, для них это важно, они считают Турцию вторым домом, а мы стремимся обеспечить для дорогих гостей наивысший уровень сервиса. Думаю, мы всегда на один шаг впереди других туристических направлений, мы будем прилагать максимум усилий, чтобы и дальше оставаться на этой позиции", - отметил советник мэра Антальи.
https://ria.ru/20240131/turtsiya-1924526054.html
турция
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576795234_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_57f55b943874bddf1cafeb850bc595fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, турция, анталья (провинция), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Анталья (провинция), куда можно лететь, Отдых на море
Турция планирует побить рекорд по числу туристов из России

Рекорд по числу туристов из России планируют побить в Турции в 2024 году

© РИА Новости / Мустафа Далпальта | Перейти в медиабанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 5 фев - РИА Новости. Турецкая туристическая индустрия ожидает, что в 2024 году удастся установить новый рекорд по числу прибывших в страну российских туристов, заявил РИА Новости советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык.
Турцию по итогам 2023 года посетили 56,7 миллиона туристов, граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
"Мы ожидаем, что рекорд по числу прибывших из России туристов будет в этом году побит", - отметил Айык.
Рекорд по числу посетивших Турцию российских туристов был установлен в 2019 году - тогда на курорты страны прибыли более семи миллионов 17 тысяч россиян из 51,7 миллиона туристов.
Айык подчеркнул намерение Анкары побить "допандемийный" рекорд.
По его словам, турецкий рынок привлекателен для туристов из РФ благодаря высокому качеству предоставляемых услуг.
"Не стоит забывать, что многие из приезжающих к нам российских туристов поехали в свой первый заграничный отпуск именно в Турцию, для них это важно, они считают Турцию вторым домом, а мы стремимся обеспечить для дорогих гостей наивысший уровень сервиса. Думаю, мы всегда на один шаг впереди других туристических направлений, мы будем прилагать максимум усилий, чтобы и дальше оставаться на этой позиции", - отметил советник мэра Антальи.
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию
31 января, 11:34
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыТурцияАнталья (провинция)куда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала