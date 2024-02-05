https://ria.ru/20240205/turtsiya-1925399584.html

Турция и Россия могут обсудить проблему в расчетах, сообщил источник

Турция и Россия могут обсудить проблему в расчетах, сообщил источник - РИА Новости, 05.02.2024

Турция и Россия могут обсудить проблему в расчетах, сообщил источник

Проблему в расчетах между Турцией и Россией из-за санкционного давления США могут обсудить на высшем уровне, соответствующие ведомства готовят предложения,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T07:38

2024-02-05T07:38

2024-02-05T07:38

россия

турция

санкции в отношении россии

в мире

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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Проблему в расчетах между Турцией и Россией из-за санкционного давления США могут обсудить на высшем уровне, соответствующие ведомства готовят предложения, сообщил РИА Новости источник в турецком банковском секторе. Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведет диалог с Анкарой. "Есть большая вероятность того, что вопрос будет обсужден лидерами двух стран в ближайших переговорах в контексте экономических отношений. Ведомства работают над предложениями, которые можно будет представить на рассмотрение лидеров", - сказал собеседник агентства. Ранее дипломатический источник в турецкой столице сообщал РИА Новости, что президент России Владимир Путин может посетить Турцию 12 февраля, но рассматривается возможность и других дат. Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России, принимаются меры, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники. Издание отмечало, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров, транзакции практически прекратились с 1 января. Источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир". В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов.

https://ria.ru/20240205/bank-1925397025.html

https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925366216.html

https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925371448.html

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россия, турция, санкции в отношении россии, в мире