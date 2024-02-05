https://ria.ru/20240205/tsik-1925530941.html

ЦИК обсуждает итоги проверки подписей с рядом кандидатов в президенты

ЦИК обсуждает итоги проверки подписей с рядом кандидатов в президенты - РИА Новости, 05.02.2024

ЦИК обсуждает итоги проверки подписей с рядом кандидатов в президенты

ЦИК ведет обсуждения итогов проверки подписей с представителями кандидатов на должность президента, специалисты подробно объясняют и обосновывают свои выводы по РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:50

2024-02-05T17:50

2024-02-05T17:56

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ЦИК ведет обсуждения итогов проверки подписей с представителями кандидатов на должность президента, специалисты подробно объясняют и обосновывают свои выводы по итогам рассмотрения документов и выслушивают их встречные доводы, сообщила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.Ранее в ЦИК сообщили, что рабочая группа подвела итоги проверки подписных листов в поддержку кандидатур Бориса Надеждина и Сергея Малинковича и передала итоговые протоколы проверки их представителям. Для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 тысяч проверенных подписей. В штабе Надеждина сообщили, что в подписях в поддержку выдвижения политика обнаружили 15,348% брака. Сам Надеждин сообщил, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента РФ, то он обжалует это решение в Верховном суде. В свою очередь кандидат от "Коммунистов России" Малинкович сообщил, что процент ошибок в подписных листах в его поддержку превысил допустимую норму, но политик сообщил, что не собирается оспаривать в суде, если получит отказ в регистрации."Да, наши специалисты подробно объясняют и обосновывают свои выводы по итогам рассмотрения документов с собранными подписями представителям кандидатов. В то же время и внимательно выслушивают их встречные доводы", - сказала Памфилова на вопрос, ведутся ли обсуждения итогов проверки подписей с представителями кандидатов.

https://ria.ru/20240205/vybory-1925467821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, элла памфилова