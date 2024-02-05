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ЦИК обсуждает итоги проверки подписей с рядом кандидатов в президенты - РИА Новости, 05.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:50 05.02.2024 (обновлено: 17:56 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/tsik-1925530941.html
ЦИК обсуждает итоги проверки подписей с рядом кандидатов в президенты
ЦИК обсуждает итоги проверки подписей с рядом кандидатов в президенты - РИА Новости, 05.02.2024
ЦИК обсуждает итоги проверки подписей с рядом кандидатов в президенты
ЦИК ведет обсуждения итогов проверки подписей с представителями кандидатов на должность президента, специалисты подробно объясняют и обосновывают свои выводы по РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:50
2024-02-05T17:56
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ЦИК ведет обсуждения итогов проверки подписей с представителями кандидатов на должность президента, специалисты подробно объясняют и обосновывают свои выводы по итогам рассмотрения документов и выслушивают их встречные доводы, сообщила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.Ранее в ЦИК сообщили, что рабочая группа подвела итоги проверки подписных листов в поддержку кандидатур Бориса Надеждина и Сергея Малинковича и передала итоговые протоколы проверки их представителям. Для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 тысяч проверенных подписей. В штабе Надеждина сообщили, что в подписях в поддержку выдвижения политика обнаружили 15,348% брака. Сам Надеждин сообщил, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента РФ, то он обжалует это решение в Верховном суде. В свою очередь кандидат от "Коммунистов России" Малинкович сообщил, что процент ошибок в подписных листах в его поддержку превысил допустимую норму, но политик сообщил, что не собирается оспаривать в суде, если получит отказ в регистрации."Да, наши специалисты подробно объясняют и обосновывают свои выводы по итогам рассмотрения документов с собранными подписями представителям кандидатов. В то же время и внимательно выслушивают их встречные доводы", - сказала Памфилова на вопрос, ведутся ли обсуждения итогов проверки подписей с представителями кандидатов.
https://ria.ru/20240205/vybory-1925467821.html
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политика, россия, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова
ЦИК обсуждает итоги проверки подписей с рядом кандидатов в президенты

Памфилова: ЦИК обсуждает итоги проверки подписей с рядом кандидатов в президенты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК России
Заседание ЦИК России - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заседание ЦИК России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ЦИК ведет обсуждения итогов проверки подписей с представителями кандидатов на должность президента, специалисты подробно объясняют и обосновывают свои выводы по итогам рассмотрения документов и выслушивают их встречные доводы, сообщила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Ранее в ЦИК сообщили, что рабочая группа подвела итоги проверки подписных листов в поддержку кандидатур Бориса Надеждина и Сергея Малинковича и передала итоговые протоколы проверки их представителям. Для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 тысяч проверенных подписей. В штабе Надеждина сообщили, что в подписях в поддержку выдвижения политика обнаружили 15,348% брака. Сам Надеждин сообщил, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента РФ, то он обжалует это решение в Верховном суде. В свою очередь кандидат от "Коммунистов России" Малинкович сообщил, что процент ошибок в подписных листах в его поддержку превысил допустимую норму, но политик сообщил, что не собирается оспаривать в суде, если получит отказ в регистрации.
"Да, наши специалисты подробно объясняют и обосновывают свои выводы по итогам рассмотрения документов с собранными подписями представителям кандидатов. В то же время и внимательно выслушивают их встречные доводы", - сказала Памфилова на вопрос, ведутся ли обсуждения итогов проверки подписей с представителями кандидатов.
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