ЦИК обсуждает итоги проверки подписей с рядом кандидатов в президенты
Памфилова: ЦИК обсуждает итоги проверки подписей с рядом кандидатов в президенты
Заседание ЦИК России. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ЦИК ведет обсуждения итогов проверки подписей с представителями кандидатов на должность президента, специалисты подробно объясняют и обосновывают свои выводы по итогам рассмотрения документов и выслушивают их встречные доводы, сообщила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Ранее в ЦИК сообщили, что рабочая группа подвела итоги проверки подписных листов в поддержку кандидатур Бориса Надеждина и Сергея Малинковича и передала итоговые протоколы проверки их представителям. Для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 тысяч проверенных подписей. В штабе Надеждина сообщили, что в подписях в поддержку выдвижения политика обнаружили 15,348% брака. Сам Надеждин сообщил, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента РФ, то он обжалует это решение в Верховном суде. В свою очередь кандидат от "Коммунистов России" Малинкович сообщил, что процент ошибок в подписных листах в его поддержку превысил допустимую норму, но политик сообщил, что не собирается оспаривать в суде, если получит отказ в регистрации.
"Да, наши специалисты подробно объясняют и обосновывают свои выводы по итогам рассмотрения документов с собранными подписями представителям кандидатов. В то же время и внимательно выслушивают их встречные доводы", - сказала Памфилова на вопрос, ведутся ли обсуждения итогов проверки подписей с представителями кандидатов.