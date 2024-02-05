Польские власти прослушивали переговоры Тихановской, пишут СМИ
СМИ: польские власти прослушивали переговоры Тихановской во время ее визитов
© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская
© AP Photo / Robert Bumsted
Светлана Тихановская. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Разговоры экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской прослушивались во время ее визитов в Польшу, сообщает Gazeta Wyborcza, по утверждению которой по данному факту начало расследование.
По данным издания, прослушка была установлена в одном из варшавских отелей в период, когда у власти в Польше была партия "Право и справедливость". Особо их интересовали встречи Тихановской с политиками, которые тогда находились в оппозиции. У следователей есть информация, что к делу причастен депутат Иоахим Брудзиньский.
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"В мае он говорил, что на встрече (с участием Тихановской) будет "санитарный врач". На неформальном языке спецслужб это означает, что в зале, где проводились переговоры, установлена прослушка или же что среди обслуживающего персонала есть агенты Агентства внутренней безопасности", - пишет издание.
По его данным, по делу проходит также бывший заместитель главы МВД Мачей Вонсик, который недавно лишился свободы и депутатского мандата из-за приговора о превышении служебных полномочий. Президенту страны Анджею Дуде пришлось его помиловать, чтобы политика выпустили из тюрьмы.
Вонсик и Брудзиньский в социальных сетях отвергли все обвинения.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину.
Суд в Минске 6 марта заочно приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы по обвинению в измене государству, заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководство им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни. Ей назначен штраф в 800 базовых величин (около 10,5 тысячи долларов на момент оглашения приговора).