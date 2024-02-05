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ВСУ нанесли удар по Курской области, пострадала женщина - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 05.02.2024 (обновлено: 12:46 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/tetkino-1925449762.html
ВСУ нанесли удар по Курской области, пострадала женщина
ВСУ нанесли удар по Курской области, пострадала женщина - РИА Новости, 05.02.2024
ВСУ нанесли удар по Курской области, пострадала женщина
Жительница поселка Теткино Курской области получила осколочное ранение при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:01
2024-02-05T12:46
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 5 фев — РИА Новости. Жительница поселка Теткино Курской области получила осколочное ранение при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего насчитали пять "прилетов". К сожалению, получила осколочное ранение местная жительница. Врачи Глушковской ЦРБ оказывают ей всю необходимую помощь", — говорится в публикации. За прошедший январь ВСУ обстреляли Курскую область больше 200 раз — погиб один мирный житель, двое получили ранения. Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240202/obstrel-1925021574.html
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курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по Курской области, пострадала женщина

Старовойт сообщил об ударе ВСУ по Тёткино в Курской области, пострадала женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 5 фев — РИА Новости. Жительница поселка Теткино Курской области получила осколочное ранение при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
«
"Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего насчитали пять "прилетов". К сожалению, получила осколочное ранение местная жительница. Врачи Глушковской ЦРБ оказывают ей всю необходимую помощь", — говорится в публикации.
За прошедший январь ВСУ обстреляли Курскую область больше 200 раз — погиб один мирный житель, двое получили ранения.
Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности.
Последствия обстрела села Гуево Суджанского района Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
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