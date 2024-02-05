https://ria.ru/20240205/tetkino-1925449762.html

ВСУ нанесли удар по Курской области, пострадала женщина

ВСУ нанесли удар по Курской области, пострадала женщина - РИА Новости, 05.02.2024

ВСУ нанесли удар по Курской области, пострадала женщина

Жительница поселка Теткино Курской области получила осколочное ранение при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:01

2024-02-05T12:01

2024-02-05T12:46

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 5 фев — РИА Новости. Жительница поселка Теткино Курской области получила осколочное ранение при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего насчитали пять "прилетов". К сожалению, получила осколочное ранение местная жительница. Врачи Глушковской ЦРБ оказывают ей всю необходимую помощь", — говорится в публикации. За прошедший январь ВСУ обстреляли Курскую область больше 200 раз — погиб один мирный житель, двое получили ранения. Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240202/obstrel-1925021574.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины