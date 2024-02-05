https://ria.ru/20240205/tetkino-1925449762.html
ВСУ нанесли удар по Курской области, пострадала женщина
ВСУ нанесли удар по Курской области, пострадала женщина - РИА Новости, 05.02.2024
ВСУ нанесли удар по Курской области, пострадала женщина
Жительница поселка Теткино Курской области получила осколочное ранение при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:01
2024-02-05T12:01
2024-02-05T12:46
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ВОРОНЕЖ, 5 фев — РИА Новости. Жительница поселка Теткино Курской области получила осколочное ранение при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего насчитали пять "прилетов". К сожалению, получила осколочное ранение местная жительница. Врачи Глушковской ЦРБ оказывают ей всю необходимую помощь", — говорится в публикации. За прошедший январь ВСУ обстреляли Курскую область больше 200 раз — погиб один мирный житель, двое получили ранения. Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.В регионе действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240202/obstrel-1925021574.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по Курской области, пострадала женщина
Старовойт сообщил об ударе ВСУ по Тёткино в Курской области, пострадала женщина