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СМИ: Запад дает Украине понять, что Киев вряд ли вернет часть территорий - РИА Новости, 05.02.2024
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15:12 05.02.2024 (обновлено: 15:16 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/territorii-1925498554.html
СМИ: Запад дает Украине понять, что Киев вряд ли вернет часть территорий
СМИ: Запад дает Украине понять, что Киев вряд ли вернет часть территорий - РИА Новости, 05.02.2024
СМИ: Запад дает Украине понять, что Киев вряд ли вернет часть территорий
Страны Запада все чаще дают Украине понять, что возвращение утраченных Киевом территорий маловероятно, сообщает испанская газета Pais. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:12
2024-02-05T15:16
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Страны Запада все чаще дают Украине понять, что возвращение утраченных Киевом территорий маловероятно, сообщает испанская газета Pais. "В Вашингтоне и Европе все чаще предупреждают, что необходимо гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе, но в обмен на принятие того факта, что Россия займет часть страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что чем дольше длится конфликт, тем сложнее союзникам Киева договориться о предоставлении ему помощи. В частности, в США наблюдаются разногласия между республиканцами и демократами по поводу продолжения оказания военной поддержки, а изменения произошли даже в риторике президента Джо Байдена. К примеру, если раньше он говорил, что Вашингтон будет оказывать Киеву поддержку "сколько потребуется", то в декабре прошлого года - что США продолжат поставлять Украине вооружение "пока это возможно", указывает издание. В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года по итогам референдумов 23-27 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. С присоединением указанных регионов население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысячи квадратных километров, что соразмерно территории Болгарии. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925492647.html
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в мире, россия, украина, киев, джо байден, владимир путин, оон, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
В мире, Россия, Украина, Киев, Джо Байден, Владимир Путин, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР, Денис Пушилин
СМИ: Запад дает Украине понять, что Киев вряд ли вернет часть территорий

Pais: Запад дает Украине понять, что утраченные территории, вероятно, не вернуть

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Страны Запада все чаще дают Украине понять, что возвращение утраченных Киевом территорий маловероятно, сообщает испанская газета Pais.
«
"В Вашингтоне и Европе все чаще предупреждают, что необходимо гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе, но в обмен на принятие того факта, что Россия займет часть страны", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что чем дольше длится конфликт, тем сложнее союзникам Киева договориться о предоставлении ему помощи. В частности, в США наблюдаются разногласия между республиканцами и демократами по поводу продолжения оказания военной поддержки, а изменения произошли даже в риторике президента Джо Байдена. К примеру, если раньше он говорил, что Вашингтон будет оказывать Киеву поддержку "сколько потребуется", то в декабре прошлого года - что США продолжат поставлять Украине вооружение "пока это возможно", указывает издание.
В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года по итогам референдумов 23-27 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. С присоединением указанных регионов население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысячи квадратных километров, что соразмерно территории Болгарии.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В миреРоссияУкраинаКиевДжо БайденВладимир ПутинООНСитуация в ДНР и ЛНРДенис Пушилин
 
 
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