СМИ: Запад дает Украине понять, что Киев вряд ли вернет часть территорий
Pais: Запад дает Украине понять, что утраченные территории, вероятно, не вернуть
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Страны Запада все чаще дают Украине понять, что возвращение утраченных Киевом территорий маловероятно, сообщает испанская газета Pais.
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"В Вашингтоне и Европе все чаще предупреждают, что необходимо гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе, но в обмен на принятие того факта, что Россия займет часть страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чем дольше длится конфликт, тем сложнее союзникам Киева договориться о предоставлении ему помощи. В частности, в США наблюдаются разногласия между республиканцами и демократами по поводу продолжения оказания военной поддержки, а изменения произошли даже в риторике президента Джо Байдена. К примеру, если раньше он говорил, что Вашингтон будет оказывать Киеву поддержку "сколько потребуется", то в декабре прошлого года - что США продолжат поставлять Украине вооружение "пока это возможно", указывает издание.
В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года по итогам референдумов 23-27 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. С присоединением указанных регионов население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысячи квадратных километров, что соразмерно территории Болгарии.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".