https://ria.ru/20240205/sudzilovskaya-1925506605.html

Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки России

Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки России - РИА Новости, 05.02.2024

Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки России

Актрисе театра и кино Олесе Судзиловской присвоено почетное звание заслуженной артистки России, соответствующий указ президента размещен на портале официального РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:45

2024-02-05T15:45

2024-02-05T15:49

культура

россия

амаяк акопян

союз кинематографистов рф

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Актрисе театра и кино Олесе Судзиловской присвоено почетное звание заслуженной артистки России, соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Дзебань-Судзиловской Олесе Ильиничне - артисту, члену общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов РФ", - говорится в документе. Также звания заслуженного артиста России удостоен иллюзионист, телеведущий и актер Амаяк Акопян. Кроме того, актер МХТ имени Чехова Олег Тополянский награжден медалью "За труды в культуре и искусстве".

https://ria.ru/20240205/putin-1925492858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, амаяк акопян, союз кинематографистов рф