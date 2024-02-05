https://ria.ru/20240205/sudzilovskaya-1925506605.html
Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки России
Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки России - РИА Новости, 05.02.2024
Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки России
Актрисе театра и кино Олесе Судзиловской присвоено почетное звание заслуженной артистки России, соответствующий указ президента размещен на портале официального РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:45
2024-02-05T15:45
2024-02-05T15:49
культура
россия
амаяк акопян
союз кинематографистов рф
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Актрисе театра и кино Олесе Судзиловской присвоено почетное звание заслуженной артистки России, соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Дзебань-Судзиловской Олесе Ильиничне - артисту, члену общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов РФ", - говорится в документе. Также звания заслуженного артиста России удостоен иллюзионист, телеведущий и актер Амаяк Акопян. Кроме того, актер МХТ имени Чехова Олег Тополянский награжден медалью "За труды в культуре и искусстве".
https://ria.ru/20240205/putin-1925492858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, амаяк акопян, союз кинематографистов рф
Культура, Россия, Амаяк Акопян, Союз кинематографистов РФ
Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки России
Актрисе Олесе Судзиловской присвоили почетное звание заслуженной артистки России