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Сенат США предложил направить средства на обогащение урана в стране
Сенат США предложил направить средства на обогащение урана в стране - РИА Новости, 05.02.2024
Сенат США предложил направить средства на обогащение урана в стране
Законопроект сената США предусматривает выделение 2,72 миллиарда долларов на обогащение урана внутри страны для производства ядерного топлива и на цели... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T03:52
2024-02-05T03:52
2024-02-05T03:52
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Законопроект сената США предусматривает выделение 2,72 миллиарда долларов на обогащение урана внутри страны для производства ядерного топлива и на цели гражданской энергетики, следует из опубликованного документа. Согласно законопроекту, сенаторы предлагают направить 2,72 миллиарда долларов финансирования на поддержку "внутреннего обогащения урана с целью стимулирования производства гражданского ядерного топлива и современного ядерного топлива". Кроме того, законопроектом предусмотрено выделение 149 миллионов долларов национальному управлению ядерной безопасности США (NNSA) для "ответа на ситуацию в области безопасности" на Украине.
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в мире, сша, украина
Сенат США предложил направить средства на обогащение урана в стране
Сенат США предложил направить 2,72 млрд долларов на обогащение урана в стране
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Законопроект сената США предусматривает выделение 2,72 миллиарда долларов на обогащение урана внутри страны для производства ядерного топлива и на цели гражданской энергетики, следует из опубликованного документа.
Согласно законопроекту, сенаторы предлагают направить 2,72 миллиарда долларов финансирования на поддержку "внутреннего обогащения урана с целью стимулирования производства гражданского ядерного топлива и современного ядерного топлива".
Сенат США предложил выделить дополнительные средства на защиту границы
Кроме того, законопроектом предусмотрено выделение 149 миллионов долларов национальному управлению ядерной безопасности США (NNSA) для "ответа на ситуацию в области безопасности" на Украине
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