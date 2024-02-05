https://ria.ru/20240205/ssha-1925388873.html

Сенат США предложил направить средства на обогащение урана в стране

Сенат США предложил направить средства на обогащение урана в стране - РИА Новости, 05.02.2024

Сенат США предложил направить средства на обогащение урана в стране

Законопроект сената США предусматривает выделение 2,72 миллиарда долларов на обогащение урана внутри страны для производства ядерного топлива и на цели... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T03:52

2024-02-05T03:52

2024-02-05T03:52

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Законопроект сената США предусматривает выделение 2,72 миллиарда долларов на обогащение урана внутри страны для производства ядерного топлива и на цели гражданской энергетики, следует из опубликованного документа. Согласно законопроекту, сенаторы предлагают направить 2,72 миллиарда долларов финансирования на поддержку "внутреннего обогащения урана с целью стимулирования производства гражданского ядерного топлива и современного ядерного топлива". Кроме того, законопроектом предусмотрено выделение 149 миллионов долларов национальному управлению ядерной безопасности США (NNSA) для "ответа на ситуацию в области безопасности" на Украине.

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