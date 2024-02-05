https://ria.ru/20240205/ssha-1925387658.html
Законопроект сената США предполагает выделение средств на силы в Азии
Законопроект сената США предполагает выделение средств на силы в Азии - РИА Новости, 05.02.2024
Законопроект сената США предполагает выделение средств на силы в Азии
Представленный сенатом США законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, предусматривает... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T03:31
2024-02-05T03:31
2024-02-05T03:31
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ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Представленный сенатом США законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, предусматривает выделение около 2,58 миллиарда долларов на укрепление военного потенциала Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в обнародованном тексте документа. Как следует из законопроекта, документ также предполагает выделение около 1,9 миллиарда долларов на восполнение в арсеналах Пентагона вооружений взамен тех, что были поставлены США Тайваню в рамках договоренностей о военной помощи.
https://ria.ru/20240205/ssha-1925387531.html
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В мире, США, Украина, Израиль, Министерство обороны США
Законопроект сената США предполагает выделение средств на силы в Азии
Законопроект сената США предполагает выделение средств на укрепление сил в Азии