https://ria.ru/20240205/ssha-1925387658.html

Законопроект сената США предполагает выделение средств на силы в Азии

Законопроект сената США предполагает выделение средств на силы в Азии - РИА Новости, 05.02.2024

Законопроект сената США предполагает выделение средств на силы в Азии

Представленный сенатом США законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, предусматривает... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T03:31

2024-02-05T03:31

2024-02-05T03:31

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ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Представленный сенатом США законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, предусматривает выделение около 2,58 миллиарда долларов на укрепление военного потенциала Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в обнародованном тексте документа. Как следует из законопроекта, документ также предполагает выделение около 1,9 миллиарда долларов на восполнение в арсеналах Пентагона вооружений взамен тех, что были поставлены США Тайваню в рамках договоренностей о военной помощи.

https://ria.ru/20240205/ssha-1925387531.html

сша

украина

израиль

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в мире, сша, украина, израиль, министерство обороны сша