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Лидер демократов в конгрессе раскритиковал проект помощи Израилю без Киева - РИА Новости, 05.02.2024
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00:15 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/ssha-1925379639.html
Лидер демократов в конгрессе раскритиковал проект помощи Израилю без Киева
Лидер демократов в конгрессе раскритиковал проект помощи Израилю без Киева - РИА Новости, 05.02.2024
Лидер демократов в конгрессе раскритиковал проект помощи Израилю без Киева
Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис вслед за Белым домом подверг критике законопроект... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T00:15
2024-02-05T00:15
в мире
украина
израиль
джо байден
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майк джонсон
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис вслед за Белым домом подверг критике законопроект республиканцев о дополнительной помощи Израилю без выделения новых денег на Украину, по его словам, инициатива не учитывает вопросы нацбезопасности. В субботу спикер палаты Майк Джонсон в письме конгрессменам сообщил, что палата представителей на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи Украине и проголосует по нему. Законопроект, который конгрессменам предстоит рассмотреть на следующей неделе, предлагает выделить Израилю дополнительную поддержку в объеме 17,6 миллиарда долларов в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года. В ходе интервью ABC Джеффрис отметил, что США должны оказывать поддержку Израилю в противостоянии с ХАМАС, а также сделать все возможное для возвращения заложников, удерживаемых в Газе. При этом он отметил, что нужно "учитывать приоритеты национальной безопасности американцев в других частях света". "Законопроект, предложенный республиканцами палаты представителей, не делает ничего из этого", - подытожил Джеффрис. Соответствующий законопроект также подвергся критике со стороны пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, администрация президента Джо Байдена выступает "решительно против этой уловки". Администрация Байдена несколько месяцев назад направила на Капитолий запрос на выделение дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 финансовом году, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине. В совокупности администрация хотела бы получить на эти нужды порядка 106 миллиардов долларов. Американские власти утверждают, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240113/ssha-1921092317.html
https://ria.ru/20231108/snaryady-1908164821.html
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в мире, украина, израиль, джо байден, нато, майк джонсон, сша
В мире, Украина, Израиль, Джо Байден, НАТО, Майк Джонсон, США
Лидер демократов в конгрессе раскритиковал проект помощи Израилю без Киева

Лидер демократов в конгрессе США раскритиковал проект помощи Израилю без Киева

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис вслед за Белым домом подверг критике законопроект республиканцев о дополнительной помощи Израилю без выделения новых денег на Украину, по его словам, инициатива не учитывает вопросы нацбезопасности.
В субботу спикер палаты Майк Джонсон в письме конгрессменам сообщил, что палата представителей на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи Украине и проголосует по нему. Законопроект, который конгрессменам предстоит рассмотреть на следующей неделе, предлагает выделить Израилю дополнительную поддержку в объеме 17,6 миллиарда долларов в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года.
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В ходе интервью ABC Джеффрис отметил, что США должны оказывать поддержку Израилю в противостоянии с ХАМАС, а также сделать все возможное для возвращения заложников, удерживаемых в Газе. При этом он отметил, что нужно "учитывать приоритеты национальной безопасности американцев в других частях света".
"Законопроект, предложенный республиканцами палаты представителей, не делает ничего из этого", - подытожил Джеффрис.
Соответствующий законопроект также подвергся критике со стороны пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, администрация президента Джо Байдена выступает "решительно против этой уловки".
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Администрация Байдена несколько месяцев назад направила на Капитолий запрос на выделение дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 финансовом году, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине. В совокупности администрация хотела бы получить на эти нужды порядка 106 миллиардов долларов.
Американские власти утверждают, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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