https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925495147.html

На Южнодонецком направлении уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ

На Южнодонецком направлении уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 05.02.2024

На Южнодонецком направлении уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ

Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ и уничтожили полевой склад артиллерийских боеприпасов, потери Украины составили более 145... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:01

2024-02-05T15:01

2024-02-05T15:02

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ и уничтожили полевой склад артиллерийских боеприпасов, потери Украины составили более 145 военнослужащих, сообщил Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией отражена атака штурмовых групп 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. "Кроме того, уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия