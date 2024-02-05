https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925495147.html
На Южнодонецком направлении уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ
На Южнодонецком направлении уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 05.02.2024
На Южнодонецком направлении уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ
Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ и уничтожили полевой склад артиллерийских боеприпасов, потери Украины составили более 145... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:01
2024-02-05T15:01
2024-02-05T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922771580_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_ac86ddaa4c25d8262edd6dd2cb1d60d3.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ и уничтожили полевой склад артиллерийских боеприпасов, потери Украины составили более 145 военнослужащих, сообщил Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией отражена атака штурмовых групп 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. "Кроме того, уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922771580_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7aa3955e81405f9da59995dd1063d55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
На Южнодонецком направлении уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ
Минобороны: потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили более 145 военных