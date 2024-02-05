https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925491097.html

Российские военные отразили две атаки на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили две атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.02.2024

Российские военные отразили две атаки на Краснолиманском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 390 военных, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:44

2024-02-05T14:44

2024-02-05T15:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

киев

безопасность

донецкая народная республика

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912601864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f78742621c2e4a2428d7e73f35c3cf36.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 390 военных, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены семь атак штурмовых групп 30-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих и два пикапа", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики."Потери противника составили до 260 военнослужащих и пять автомобилей", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240205/pvo-1925496872.html

https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925495147.html

россия

киев

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, киев, безопасность, донецкая народная республика, украина