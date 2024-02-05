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Российские военные отразили две атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 05.02.2024 (обновлено: 15:06 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925491097.html
Российские военные отразили две атаки на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили две атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.02.2024
Российские военные отразили две атаки на Краснолиманском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 390 военных, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:44
2024-02-05T15:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
киев
безопасность
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 390 военных, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены семь атак штурмовых групп 30-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих и два пикапа", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики."Потери противника составили до 260 военнослужащих и пять автомобилей", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20240205/pvo-1925496872.html
https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925495147.html
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вооруженные силы украины, россия, киев, безопасность, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина
Российские военные отразили две атаки на Краснолиманском направлении

Минобороны: российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 390 военных, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены семь атак штурмовых групп 30-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Синьковка Харьковской области.
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"Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих и два пикапа", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики.
"Потери противника составили до 260 военнослужащих и пять автомобилей", - уточнили в министерстве.
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