https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925491097.html
Российские военные отразили две атаки на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили две атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.02.2024
Российские военные отразили две атаки на Краснолиманском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 390 военных, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:44
2024-02-05T14:44
2024-02-05T15:06
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 390 военных, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены семь атак штурмовых групп 30-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих и два пикапа", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики."Потери противника составили до 260 военнослужащих и пять автомобилей", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20240205/pvo-1925496872.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина
Российские военные отразили две атаки на Краснолиманском направлении
Минобороны: российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении